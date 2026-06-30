Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo

Una persona fue localizada sin vida la mañana de este martes al interior de la Plaza Verde, ubicada entre las calles A y Pedro Ampudia, en la colonia Ruiz Cortines, lo que movilizó a las autoridades y cuerpos de emergencia, en Saltillo. Minutos después de las 09:00 horas fue encontrado sin vida un hombre identificado como José Luis ¨N¨, de 74 años, conocido entre las personas del lugar con el apodo de “Cuco”. El hallazgo fue realizado por uno de los hombres con quienes acostumbraba reunirse en la plaza para consumir bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, José Luis vivía en situación de calle y permanecía la mayor parte del día en ese espacio público acompañado de otras personas en la misma condición. Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para confirmar el fallecimiento y acordonar el área, con el fin de preservar la escena. La persona que realizó el reporte señaló que desde la tarde del lunes le hablaban y no respondía, por lo que decidieron solicitar apoyo al número de emergencias. Posteriormente, personal de la Secretaría de Salud confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades informaron que se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones sobre el caso. Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley para determinar la causa del fallecimiento. Al lugar también acudió una hermana del fallecido, quien comentó que José Luis tenía muchos años con problemas de alcoholismo y que, pese a que en diversas ocasiones le ofrecieron ayuda, nunca aceptó recibir apoyo.