Hallan sin vida a hombre dentro de una vivienda en la colonia Nuevo Progreso en Saltillo

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    Hallan sin vida a hombre dentro de una vivienda en la colonia Nuevo Progreso en Saltillo
    Tras concluir las labores periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes antes de ser entregado a sus familiares para los servicios funerarios. ULISES MARTÍNEZ

La Fiscalía inició las diligencias correspondientes y recabó entrevistas con familiares para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del fallecimiento

La mañana de este martes, una mala noticia invadió un domicilio luego de que uno de sus integrantes fuera encontrado suspendido de una soga en la vivienda ubicada en el cruce de las calles Avanza y Nuevo Progreso, en la colonia Nuevo Progreso, en Saltillo.

Minutos antes de las 08:00 horas, familiares de Juan ¨N¨, de 33 años, comenzaron a buscarlo y lo localizaron en la última habitación de la casa. Al verlo suspendido de la soga, lo bajaron y lo colocaron sobre una cama.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-hombre-se-quita-la-vida-en-el-parque-hundido-de-la-colonia-fundadores-AM21789768
$!Familiares de Juan, de 33 años, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras localizarlo en una de las habitaciones de su vivienda, ubicada en la colonia Nuevo Progreso, donde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Familiares de Juan, de 33 años, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras localizarlo en una de las habitaciones de su vivienda, ubicada en la colonia Nuevo Progreso, donde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

De inmediato dieron aviso al número de emergencias 911 para solicitar una ambulancia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a Juan y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y aseguraron el área en espera de las autoridades ministeriales, que arribaron momentos después para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaban el procesamiento de la escena, recababan indicios y entrevistaban a los familiares para integrar la carpeta de investigación.

$!La Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo el procesamiento de la escena y recabó entrevistas con familiares como parte de la integración de la carpeta de investigación sobre el fallecimiento del hombre de 33 años.
La Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo el procesamiento de la escena y recabó entrevistas con familiares como parte de la integración de la carpeta de investigación sobre el fallecimiento del hombre de 33 años. ULISES MARTÍNEZ

Una vez concluidos los trabajos periciales, se procedió al levantamiento del cuerpo y a su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

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