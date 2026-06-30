Hallan sin vida a hombre dentro de una vivienda en la colonia Nuevo Progreso en Saltillo

La mañana de este martes, una mala noticia invadió un domicilio luego de que uno de sus integrantes fuera encontrado suspendido de una soga en la vivienda ubicada en el cruce de las calles Avanza y Nuevo Progreso, en la colonia Nuevo Progreso, en Saltillo.

Minutos antes de las 08:00 horas, familiares de Juan ¨N¨, de 33 años, comenzaron a buscarlo y lo localizaron en la última habitación de la casa. Al verlo suspendido de la soga, lo bajaron y lo colocaron sobre una cama.