Hallan sin vida a un hombre dentro de su vivienda en la colonia Asturias, Saltillo

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    Hallan sin vida a un hombre dentro de su vivienda en la colonia Asturias, Saltillo
    El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia para determinar oficialmente la causa del fallecimiento. MARTÍN ROJAS

Familiares acudieron a buscarlo tras perder contacto con él; la Fiscalía investiga el caso como un posible suicidio

Un hombre de 38 años fue localizado sin vida durante la madrugada de este miércoles al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Asturias, en Saltillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas en una vivienda situada sobre la calle Caravia, donde familiares acudieron a buscarlo luego de no lograr comunicarse con él durante varios minutos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/embisten-a-empleadas-de-servicios-primarios-de-saltillo-EA22332372

Al ingresar a la habitación, encontraron al hombre suspendido y de inmediato solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 con la intención de brindarle ayuda.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración; sin embargo, únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.

De manera preliminar, familiares señalaron desconocer qué situación habría llevado al hombre a tomar esa decisión, ya que aseguraron no haber notado cambios importantes en su comportamiento o señales que hicieran prever la tragedia.

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