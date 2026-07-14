Halloween y hasta Navidad llegan a los supermercados de Saltillo... en pleno julio

Aún faltan más de tres meses para Halloween, las vacaciones de verano siguen en marcha y el regreso a clases todavía ocupa la atención de muchas familias. Sin embargo, en algunos supermercados y tiendas departamentales de Saltillo ya comenzaron a aparecer calabazas, esqueletos, fantasmas e incluso los primeros artículos navideños, adelantando dos de las temporadas comerciales más importantes del año.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que establecimientos como Liverpool, así como las sucursales H-E-B San Patricio y H-E-B Plaza Real, ya instalaron exhibidores especiales con decoración de Halloween, donde se ofrecen desde adornos para el hogar y figuras temáticas hasta accesorios para fiestas. En el caso de Liverpool y H-E-B San Patricio, el adelanto va un paso más allá: junto a los productos alusivos al 31 de octubre ya comenzaron a exhibirse algunos artículos de Navidad, cuando todavía restan más de cinco meses para las celebraciones decembrinas.

UN FENÓMENO QUE CADA AÑO LLEGA ANTES

Aunque para muchos clientes resulta sorprendente encontrar productos navideños en julio, el adelanto de las temporadas comerciales se ha convertido en una estrategia habitual de las cadenas comerciales, que buscan ampliar el período de ventas y ofrecer más tiempo para que los consumidores planeen sus compras. Con ello, las temporadas dejan de sucederse una tras otra y comienzan a convivir en los mismos pasillos.

Mientras en una sección predominan los útiles escolares por el próximo regreso a clases, en otra ya aparecen calabazas, brujas y esqueletos, e incluso algunos adornos navideños, anticipando lo que será la recta final del año. Este tipo de exhibiciones también responde a la llegada escalonada de mercancía, lo que permite a las tiendas montar gradualmente sus espacios temáticos antes del inicio de la temporada fuerte de ventas.

NO TODAS LAS TIENDAS SE ADELANTARON

El recorrido también mostró que el fenómeno aún no se replica en todos los establecimientos de la ciudad. En Soriana Híper Abasolo, así como en Soriana, Del Sol y Cimaco de Plaza Patio, todavía no se observaban áreas dedicadas a Halloween o Navidad al momento de la visita.