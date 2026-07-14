Halloween y hasta Navidad llegan a los supermercados de Saltillo... en pleno julio

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    Halloween y hasta Navidad llegan a los supermercados de Saltillo... en pleno julio
    En Liverpool ya se encuentran exhibidos artículos para Halloween, desde figuras decorativas y calabazas, hasta accesorios temáticos, pese a que la celebración aún está a más de tres meses. SERGIO SOTO

Supermercados y tiendas departamentales de Saltillo comenzaron a exhibir artículos de Halloween e incluso de Navidad, adelantando dos de las principales temporadas comerciales del año

Aún faltan más de tres meses para Halloween, las vacaciones de verano siguen en marcha y el regreso a clases todavía ocupa la atención de muchas familias. Sin embargo, en algunos supermercados y tiendas departamentales de Saltillo ya comenzaron a aparecer calabazas, esqueletos, fantasmas e incluso los primeros artículos navideños, adelantando dos de las temporadas comerciales más importantes del año.

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$!Calabazas, esqueletos y otros adornos de Halloween ya forman parte de la oferta comercial en H-E-B Plaza Real, cuando julio aún no concluye.
Calabazas, esqueletos y otros adornos de Halloween ya forman parte de la oferta comercial en H-E-B Plaza Real, cuando julio aún no concluye. SERGIO SOTO

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que establecimientos como Liverpool, así como las sucursales H-E-B San Patricio y H-E-B Plaza Real, ya instalaron exhibidores especiales con decoración de Halloween, donde se ofrecen desde adornos para el hogar y figuras temáticas hasta accesorios para fiestas. En el caso de Liverpool y H-E-B San Patricio, el adelanto va un paso más allá: junto a los productos alusivos al 31 de octubre ya comenzaron a exhibirse algunos artículos de Navidad, cuando todavía restan más de cinco meses para las celebraciones decembrinas.

$!H-E-B San Patricio ya destinó un espacio especial para la venta de decoración de Halloween, adelantando una de las temporadas comerciales más esperadas del año.
H-E-B San Patricio ya destinó un espacio especial para la venta de decoración de Halloween, adelantando una de las temporadas comerciales más esperadas del año. SERGIO SOTO

UN FENÓMENO QUE CADA AÑO LLEGA ANTES

Aunque para muchos clientes resulta sorprendente encontrar productos navideños en julio, el adelanto de las temporadas comerciales se ha convertido en una estrategia habitual de las cadenas comerciales, que buscan ampliar el período de ventas y ofrecer más tiempo para que los consumidores planeen sus compras. Con ello, las temporadas dejan de sucederse una tras otra y comienzan a convivir en los mismos pasillos.

Mientras en una sección predominan los útiles escolares por el próximo regreso a clases, en otra ya aparecen calabazas, brujas y esqueletos, e incluso algunos adornos navideños, anticipando lo que será la recta final del año. Este tipo de exhibiciones también responde a la llegada escalonada de mercancía, lo que permite a las tiendas montar gradualmente sus espacios temáticos antes del inicio de la temporada fuerte de ventas.

NO TODAS LAS TIENDAS SE ADELANTARON

El recorrido también mostró que el fenómeno aún no se replica en todos los establecimientos de la ciudad. En Soriana Híper Abasolo, así como en Soriana, Del Sol y Cimaco de Plaza Patio, todavía no se observaban áreas dedicadas a Halloween o Navidad al momento de la visita.

$!Y también en H-E-B San Patricio comenzaron a aparecer los primeros productos de Navidad, adelantando por varios meses la temporada de fin de año.
Y también en H-E-B San Patricio comenzaron a aparecer los primeros productos de Navidad, adelantando por varios meses la temporada de fin de año. SERGIO SOTO

En Walmart de Plaza Galerías, aunque aún no había mercancía en exhibición, un trabajador comentó que recientemente llegaron cajas con productos de temporada, por lo que prevén instalar los espacios correspondientes en los próximos días.

Para algunos consumidores, encontrarse con artículos de Halloween y Navidad en pleno verano resulta una curiosidad que suele llamar la atención durante sus compras; para otros, se ha convertido en una práctica cada vez más común dentro del calendario comercial.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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