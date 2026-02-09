Conductor en presunto estado de ebriedad vuelca y termina herido, en Ramos Arizpe

Una persona resultó gravemente herida tras un choque con volcadura ocurrido la noche de este lunes sobre la carretera estatal 118, tramo Los Pinos–Cañada Ancha, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente se registró a la altura de la colonia Parajes de los Pinos, donde una camioneta marca Pontiac Torrent, con placas del estado de Tamaulipas, circulaba de oriente a poniente. El conductor, identificado como José Esteban N., de 53 años de edad, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control del volante y se impactara contra el camellón central de la vialidad.

Tras el choque, la unidad volcó y derrapó varios metros hasta salir del camino. El conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Al sitio acudió una ambulancia de Protección Civil, así como una unidad de rescate urbano del Cuerpo de Bomberos. Los paramédicos valoraron al lesionado y confirmaron que no se encontraba prensado ni atrapado por el volante.

Con el apoyo de cinco rescatistas, lograron extraerlo del vehículo para posteriormente trasladarlo de urgencia a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El estado de salud del conductor fue reportado como estable y quedó bajo custodia, a disposición del Ministerio Público.