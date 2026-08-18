Hombre muere en una clínica de Saltillo

Un hombre de 55 años murió mientras se encontraba en la sala de espera de una clínica especializada en estudios cardiológicos, ubicada en la colonia Miravalle.

El fallecido fue identificado como Sixto Solís Flores, quien tenía su domicilio en la colonia Parajes del Oriente. El hombre acudió a la clínica acompañado de su esposa, Sonia Teresa, para realizarse un estudio.

La pareja llegó a la clínica de Estudios de Cardiología “Cardio Sur”, localizada en el cruce del bulevar Antonio Cárdenas y la calle Diamante, donde Sixto fue sometido a un ecocardiograma con dobutamina.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, una vez concluido el procedimiento, el paciente permaneció en la sala de espera mientras aguardaba la entrega de los resultados del estudio.

Minutos después, comenzó a presentar molestias en el pecho y posteriormente perdió el conocimiento. Ante la situación, el personal médico intervino de inmediato y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 30 minutos; sin embargo, no logró obtener respuesta.