Hombre muere en una clínica de Saltillo
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Se fue hacer un estudio en una clínica de cardiología al sur de Saltillo
Un hombre de 55 años murió mientras se encontraba en la sala de espera de una clínica especializada en estudios cardiológicos, ubicada en la colonia Miravalle.
El fallecido fue identificado como Sixto Solís Flores, quien tenía su domicilio en la colonia Parajes del Oriente. El hombre acudió a la clínica acompañado de su esposa, Sonia Teresa, para realizarse un estudio.
La pareja llegó a la clínica de Estudios de Cardiología “Cardio Sur”, localizada en el cruce del bulevar Antonio Cárdenas y la calle Diamante, donde Sixto fue sometido a un ecocardiograma con dobutamina.
De acuerdo con la información recabada por las autoridades, una vez concluido el procedimiento, el paciente permaneció en la sala de espera mientras aguardaba la entrega de los resultados del estudio.
Minutos después, comenzó a presentar molestias en el pecho y posteriormente perdió el conocimiento. Ante la situación, el personal médico intervino de inmediato y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 30 minutos; sin embargo, no logró obtener respuesta.
El médico Francisco Canepa Campos informó a los elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos que, antes de realizar el procedimiento, tanto al paciente como a su esposa se les explicaron las posibles complicaciones y reacciones que podrían presentarse durante o después del estudio.
Tras recibir la información correspondiente, ambos firmaron el consentimiento para la realización del procedimiento, según lo señalado por el médico ante las autoridades.
Posteriormente, elementos de las corporaciones correspondientes acudieron al establecimiento para tomar conocimiento del fallecimiento. En la sala de espera localizaron el cuerpo de Sixto Solís Flores en posición decúbito dorsal.
Como parte de las diligencias, el cuerpo fue documentado como indicio y se realizaron las actuaciones correspondientes dentro de la clínica. Las autoridades continuaron con la investigación para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento y determinar, mediante los estudios correspondientes, la causa de muerte.
El cuerpo fue trasladado posteriormente a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos necesarios para determinar la causa del fallecimiento y continuar con los trámites correspondientes.