Caen 55 por tomar alcohol en la calle durante operativo en Saltillo; poniente y oriente concentran detenciones

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    Caen 55 por tomar alcohol en la calle durante operativo en Saltillo; poniente y oriente concentran detenciones

El operativo surgió a partir de peticiones de vecinos que solicitaron mayor vigilancia en este sector

Durante el operativo implementado este fin de semana, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a 55 personas por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario señaló que la sanción económica por esta falta administrativa es de aproximadamente 4 mil 600 pesos.

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“Con este operativo buscamos preservar la paz y seguridad al interior de las colonias y, a su vez, concientizar a la ciudadanía. En lo que va de este operativo ya se han realizado 167 detenciones y vamos a continuar sin tolerancia para quien sea visto ingiriendo bebidas alcohólicas en las calles de Saltillo”, afirmó Garza Félix.

El operativo se implementó a petición de vecinas y vecinos y se desarrolla en los distintos sectores de la ciudad. Durante este fin de semana, las zonas poniente y oriente concentraron el mayor número de detenciones.

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Durante este fin de semana, las zonas poniente y oriente concentraron el patrullaje. CORTESÍA

Garza Félix explicó que las acciones incluyen recorridos de prevención y vigilancia, mediante los cuales los elementos pueden detectar directamente a personas consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos. Sin embargo, también pueden intervenir a partir de reportes ciudadanos.

“Este es un trabajo en conjunto; los elementos realizan recorridos de prevención y vigilancia en todos los sectores y es ahí donde pueden detectar a las personas que consumen bebidas alcohólicas en la vía pública, pero también se puede actuar a partir de un reporte”, señaló.

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El comisionado invitó a la población a reportar este tipo de situaciones a la Policía Municipal, a través del teléfono 414-11-14, o mediante los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría.

Las autoridades municipales señalaron que el operativo continuará en los diferentes sectores de Saltillo con el objetivo de mantener el orden y atender las peticiones de los habitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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