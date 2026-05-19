‘Hoy cuidamos a quienes nos cuidan’: Coahuila reconoce trayectoria de enfermeras

El Gobierno de Coahuila celebró el Día de la Enfermera y el Enfermero, reconociendo la labor de profesionales que han dedicado más de 30 años de servicio al cuidado de la salud de los coahuilenses. Durante el evento se entregaron más de 200 reconocimientos a personal de todo el estado. En su mensaje, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, destacó el impacto profundo que el personal de enfermería tiene en miles de familias, especialmente al ser la primera línea de batalla durante momentos críticos como la pandemia de COVID-19.

Como parte de los compromisos institucionales, el mandatario estatal informó, sin precisar la cifra, que desde el inicio de su administración se han invertido cientos de millones de pesos en la rehabilitación y mejora de centros de salud en colonias, barrios y ejidos, así como en hospitales generales. Manolo Jiménez indicó que esta semana acudirá al Centro de Salud Mental, lugar que reconoció requería inversión, y aseguró que las deficiencias han sido subsanadas y los cambios serán dados a conocer a la comunidad en breve.

El objetivo planteado es consolidar para el año 2029 un sistema de salud que sea referente nacional, proporcionando mejores herramientas y espacios dignos para el personal. Además de la infraestructura física, se resaltó la implementación de programas transversales enfocados en la salud mental y la prevención de adicciones, atendiendo problemáticas como la depresión y la ansiedad detectadas en la comunidad. “A quienes nos ha tocado tener un familiar en el hospital, la labor de los enfermeros es muy importante”, dijo.

PREMIOS A LA DEDICACIÓN: VIAJES Y UN AUTOMÓVIL La celebración incluyó una rifa de incentivos para los asistentes, entre los que destacaron cinco viajes a playas mexicanas. Los ganadores son originarios de municipios como Monclova, Matamoros y Ocampo. El momento culminante de la noche fue la entrega de un automóvil del año destinado a reconocer el esfuerzo diario de quienes integran el sector salud en el estado, premio que ganó una enfermera de Torreón.

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