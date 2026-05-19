‘Hoy cuidamos a quienes nos cuidan’: Coahuila reconoce trayectoria de enfermeras

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    ‘Hoy cuidamos a quienes nos cuidan’: Coahuila reconoce trayectoria de enfermeras
    Durante el evento se anunció la continuidad de inversiones en hospitales y centros de salud de colonias, barrios y ejidos del estado. OMAR SAUCEDO

El Gobernador de Coahuila otorgó reconocimientos a quienes cumplen más de 30 años de servicio

El Gobierno de Coahuila celebró el Día de la Enfermera y el Enfermero, reconociendo la labor de profesionales que han dedicado más de 30 años de servicio al cuidado de la salud de los coahuilenses. Durante el evento se entregaron más de 200 reconocimientos a personal de todo el estado.

En su mensaje, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, destacó el impacto profundo que el personal de enfermería tiene en miles de familias, especialmente al ser la primera línea de batalla durante momentos críticos como la pandemia de COVID-19.

$!El gobernador Manolo Jiménez destacó el papel del personal de enfermería como primera línea de atención durante la pandemia de COVID-19.
El gobernador Manolo Jiménez destacó el papel del personal de enfermería como primera línea de atención durante la pandemia de COVID-19. OMAR SAUCEDO
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Como parte de los compromisos institucionales, el mandatario estatal informó, sin precisar la cifra, que desde el inicio de su administración se han invertido cientos de millones de pesos en la rehabilitación y mejora de centros de salud en colonias, barrios y ejidos, así como en hospitales generales.

Manolo Jiménez indicó que esta semana acudirá al Centro de Salud Mental, lugar que reconoció requería inversión, y aseguró que las deficiencias han sido subsanadas y los cambios serán dados a conocer a la comunidad en breve.

$!Más de 200 enfermeras y enfermeros de todo Coahuila fueron reconocidos por su trayectoria y años de servicio en el sector salud.
Más de 200 enfermeras y enfermeros de todo Coahuila fueron reconocidos por su trayectoria y años de servicio en el sector salud. OMAR SAUCEDO

El objetivo planteado es consolidar para el año 2029 un sistema de salud que sea referente nacional, proporcionando mejores herramientas y espacios dignos para el personal.

Además de la infraestructura física, se resaltó la implementación de programas transversales enfocados en la salud mental y la prevención de adicciones, atendiendo problemáticas como la depresión y la ansiedad detectadas en la comunidad.

“A quienes nos ha tocado tener un familiar en el hospital, la labor de los enfermeros es muy importante”, dijo.

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La celebración incluyó la rifa de viajes a playas mexicanas para personal de salud de municipios como Monclova, Matamoros y Ocampo. OMAR SAUCEDO

PREMIOS A LA DEDICACIÓN: VIAJES Y UN AUTOMÓVIL

La celebración incluyó una rifa de incentivos para los asistentes, entre los que destacaron cinco viajes a playas mexicanas. Los ganadores son originarios de municipios como Monclova, Matamoros y Ocampo.

El momento culminante de la noche fue la entrega de un automóvil del año destinado a reconocer el esfuerzo diario de quienes integran el sector salud en el estado, premio que ganó una enfermera de Torreón.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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