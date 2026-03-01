Detienen a dos jóvenes tras encender fogata en el Cañón de San Lorenzo

Dos personas fueron arrestadas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana luego de que encendieran una fogata en el Cañón de San Lorenzo, en plena temporada de alto riesgo de incendios forestales.

La movilización se originó tras un reporte que alertaba sobre una fumarola en la parte alta del paraje natural, situado en la Sierra de Zapalinamé. Ante el aviso, agentes de la Policía Municipal de Saltillo se trasladaron al sitio y realizaron el ascenso para verificar la situación.

En el lugar, los oficiales encontraron a una pareja que se encontraba acampando y había prendido fuego, acción que representa un peligro considerable debido a las condiciones secas y la vegetación existente en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Andrés “N”, de 22 años, con domicilio en Ramos Arizpe, y María Elena “N”, de 20 años. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán las sanciones correspondientes.

Por su parte, la Policía Ambiental de Saltillo reiteró que está prohibido realizar fogatas en áreas forestales, ya que este tipo de prácticas puede derivar en incendios que dañen gravemente el entorno natural. Asimismo, exhortó a visitantes y excursionistas a acatar las disposiciones para preservar la Sierra de Zapalinamé.