Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 1 marzo 2026
    Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
    El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía. AP

El Mandatario norteamericano señala que se aplicará ‘el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización’

WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje a la nación en el que prometió “vengar” la muerte de tres militares estadounidenses y advirtió que la ofensiva contra Irán podría extenderse “cuatro semanas, o menos”.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que Washington propinará “el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización”, al referirse a los responsables de los ataques en los que murieron los soldados.

TE PUEDE INTERESAR: Irán jura venganza tras muerte de líder e intercambia ataques con Israel

Trump reconoció que la escalada podría dejar más bajas estadounidenses antes de que concluya la operación. Tristemente, probablemente habrá más antes de que se acabe. Así es como es. Haremos todo lo posible para que no sea el caso”, afirmó, al sostener que se trata del “deber y la carga de un pueblo libre”.

El presidente subrayó que las operaciones militares continúan “a pleno rendimiento” y descartó cualquier negociación con Teherán. “Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron”, reprochó.

Asimismo, defendió que la llamada “Operación Furia Épica” constituye una de las ofensivas militares “más complejas y aplastantes” vistas hasta ahora. Según detalló, fuerzas estadounidenses han atacado cientos de objetivos en territorio iraní, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas antiaéreos.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos ‘destruye y hunde’ nueve buques de guerra iraníes, según Trump

Entre los principales resultados de la ofensiva, Trump mencionó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, así como el hundimiento de nueve buques militares iraníes. También aseguró que parte del alto mando militar iraní “ha desaparecido” y que numerosos integrantes estarían buscando rendirse a cambio de inmunidad.

El mandatario argumentó que un régimen iraní con misiles de largo alcance y armas nucleares representaría “una grave amenaza” para Estados Unidos y el mundo. “No podemos permitir que un país que genera ejércitos terroristas tenga esas armas para extorsionar al planeta”, sostuvo.

En su mensaje, reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas iraníes, a la Guardia Revolucionaria y a la Policía para que depongan las armas a cambio de “plena inmunidad” o, de lo contrario, enfrenten “una muerte segura”. También instó a los “patriotas iraníes” a recuperar su país.

TE PUEDE INTERESAR: Bombardeo en escuela de Irán deja al menos 57 estudiantes muertas; suspenden vuelos en Medio Oriente

En entrevistas concedidas posteriormente, entre ellas una al diario británico Daily Mail, Trump estimó que la ofensiva podría prolongarse hasta cuatro semanas. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas (...) así que tardaremos cuatro semanas, o menos”, afirmó. Con información de Europa Press y AP

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Guerras
ataque armado

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG