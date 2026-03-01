Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados

WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje a la nación en el que prometió “vengar” la muerte de tres militares estadounidenses y advirtió que la ofensiva contra Irán podría extenderse “cuatro semanas, o menos”.

En un video difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que Washington propinará “el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización”, al referirse a los responsables de los ataques en los que murieron los soldados.

Trump reconoció que la escalada podría dejar más bajas estadounidenses antes de que concluya la operación. “Tristemente, probablemente habrá más antes de que se acabe. Así es como es. Haremos todo lo posible para que no sea el caso”, afirmó, al sostener que se trata del “deber y la carga de un pueblo libre”.