Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
El Mandatario norteamericano señala que se aplicará ‘el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización’
WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje a la nación en el que prometió “vengar” la muerte de tres militares estadounidenses y advirtió que la ofensiva contra Irán podría extenderse “cuatro semanas, o menos”.
En un video difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que Washington propinará “el mayor castigo a los terroristas que han hecho la guerra contra la civilización”, al referirse a los responsables de los ataques en los que murieron los soldados.
Trump reconoció que la escalada podría dejar más bajas estadounidenses antes de que concluya la operación. “Tristemente, probablemente habrá más antes de que se acabe. Así es como es. Haremos todo lo posible para que no sea el caso”, afirmó, al sostener que se trata del “deber y la carga de un pueblo libre”.
El presidente subrayó que las operaciones militares continúan “a pleno rendimiento” y descartó cualquier negociación con Teherán. “Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron”, reprochó.
Asimismo, defendió que la llamada “Operación Furia Épica” constituye una de las ofensivas militares “más complejas y aplastantes” vistas hasta ahora. Según detalló, fuerzas estadounidenses han atacado cientos de objetivos en territorio iraní, incluidas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas antiaéreos.
Entre los principales resultados de la ofensiva, Trump mencionó la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, así como el hundimiento de nueve buques militares iraníes. También aseguró que parte del alto mando militar iraní “ha desaparecido” y que numerosos integrantes estarían buscando rendirse a cambio de inmunidad.
El mandatario argumentó que un régimen iraní con misiles de largo alcance y armas nucleares representaría “una grave amenaza” para Estados Unidos y el mundo. “No podemos permitir que un país que genera ejércitos terroristas tenga esas armas para extorsionar al planeta”, sostuvo.
En su mensaje, reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas iraníes, a la Guardia Revolucionaria y a la Policía para que depongan las armas a cambio de “plena inmunidad” o, de lo contrario, enfrenten “una muerte segura”. También instó a los “patriotas iraníes” a recuperar su país.
En entrevistas concedidas posteriormente, entre ellas una al diario británico Daily Mail, Trump estimó que la ofensiva podría prolongarse hasta cuatro semanas. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas (...) así que tardaremos cuatro semanas, o menos”, afirmó. Con información de Europa Press y AP