Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Iglesia Católica resalta modelo de policía sin corrupción implementado en Saltillo
    Saltillo fue mencionado como uno de los municipios que logró reducir la violencia mediante una policía municipal profesional y el respaldo de la participación ciudadana. FOTO: ARCHIVO

El Segundo Diálogo Nacional por la Paz reunirá a representantes de gobiernos locales, sociedad civil, iglesias, universidades y sector empresarial para compartir metodologías de seguridad y reconstrucción del tejido social

Saltillo, Coahuila, figura entre los municipios del país que han conseguido disminuir de manera sostenida la incidencia delictiva mediante un modelo basado en una policía municipal profesional, sin corrupción y con fuerte respaldo ciudadano, aseguró Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz.

Durante el anuncio del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, que se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el también sacerdote explicó que diversos estudios académicos y análisis de la Conferencia del Episcopado Mexicano han documentado casos exitosos en municipios que anteriormente enfrentaban altos niveles de violencia.

De acuerdo con estas investigaciones, al menos ocho municipios del país lograron reducir la criminalidad de manera sostenida gracias a la articulación entre ciudadanía y autoridades locales, siendo el factor común la existencia de corporaciones policiacas municipales capacitadas, organizadas y libres de prácticas corruptas.

Atilano González subrayó que la clave para recuperar la paz en los territorios no radica en la presencia permanente de las fuerzas armadas, sino en el fortalecimiento de las policías locales y en la corresponsabilidad social, acompañadas de una adecuada coordinación con instancias federales cuando se requiere.

En ese sentido, afirmó que no se ha identificado ningún caso en México donde la sola intervención del Ejército haya permitido reducir y mantener bajos los índices delictivos durante periodos prolongados, mientras que los ejemplos exitosos coinciden en la participación activa de la sociedad civil y el tejido comunitario.

Entre los municipios que forman parte de estos casos documentados se encuentran Escobedo, San Pedro, San Nicolás, Chihuahua, Saltillo, Nezahualcóyotl, Cherán y Tancítaro, territorios donde la colaboración entre autoridades, empresarios, organizaciones sociales e iglesias ha sido determinante para consolidar esquemas de seguridad efectivos.

Finalmente, detalló que el segundo diálogo nacional buscará reunir a cerca de mil participantes de distintos sectores, con el objetivo de presentar 18 metodologías desarrolladas durante tres años, orientadas a ofrecer rutas claras de acción para policías, familias, escuelas, iglesias, jóvenes y gobiernos locales, además de analizar nuevas experiencias como la participación de la policía municipal de Ecatepec.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

