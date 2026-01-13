Valida la SCJN extinción de fideicomisos; Coahuila, entre las entidades opositoras

Coahuila
/ 13 enero 2026
    Valida la SCJN extinción de fideicomisos; Coahuila, entre las entidades opositoras
    La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la extinción de 109 fideicomisos federales no vulneró el federalismo ni las competencias de los estados que promovieron controversias constitucionales. FOTO: SCJN
Elena Vega
por Elena Vega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la eliminación de 109 fondos y fideicomisos federales, decretada en 2020, no vulneró el federalismo ni las atribuciones de los estados, entre ellos Coahuila, que promovieron controversias constitucionales contra la medida

Coahuila fue una de las entidades cuyos reclamos quedaron sin efecto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos federales, una de las decisiones emblemáticas del sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El máximo tribunal del país resolvió, por unanimidad, que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020 es constitucional, al considerar que los fideicomisos fungían como mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal y que su desaparición no invadió competencias estatales ni quebrantó los principios de federalismo y división de poderes.

La sentencia fue emitida el 12 de enero de 2026, tras el análisis de ocho controversias constitucionales promovidas en 2020 por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, todos ellos gobernados entonces por partidos de oposición.

En sus argumentos, los estados sostuvieron que la eliminación de los fideicomisos afectó su capacidad de gestión y asignación de recursos en áreas sensibles como protección civil, atención a víctimas, medio ambiente, ciencia y tecnología, así como la protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

No obstante, el Pleno de la Corte respaldó ocho proyectos elaborados por el ministro Arístides Guerrero García, en los que se concluyó que las entidades no demostraron una afectación directa a atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución, por lo que sus reclamos carecían de sustento jurídico.

Durante la discusión, el ministro ponente subrayó que las demandas se centraron en resaltar las supuestas ventajas de los fideicomisos, pero no acreditaron de qué manera su extinción vulneró competencias estatales concretas, lo que resultó determinante para desechar los argumentos.

Con esta resolución, la Corte dio por válida la concentración en la Tesorería de la Federación de recursos que superaban los 68 mil millones de pesos; aunque durante el debate, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó su desacuerdo con la desaparición del fideicomiso destinado a la atención de víctimas, postura que no modificó el sentido final del fallo.

