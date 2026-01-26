Iglesia condena violencia en México: Obispo de Saltillo comparte reclamo tras masacre en Salamanca

El obispo de Saltillo, Hilario González García, compartió este lunes el pronunciamiento oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en el cual la Iglesia Católica alza la voz ante la reciente ola de violencia que azota al país, destacando dos eventos críticos ocurridos en Guanajuato y Puebla.

A través del documento titulado ”Condenamos la violencia y elevamos nuestra oración por México”, el Episcopado expresó su profundo dolor e indignación por los ataques que vulneran la paz social y la dignidad humana.

El comunicado denuncia enérgicamente el ataque armado perpetrado por un comando en la colonia Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. El saldo reportado es de al menos once personas fallecidas y un número considerable de heridos, luego de que sujetos armados abrieran fuego contra jugadores y familias que se encontraban en un campo de fútbol.

”Este acto lastima profundamente la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad; pedimos que no quede impune”, dicta el documento firmado por la presidencia de la CEM.

Asimismo, la Iglesia manifestó su rechazo ante el intento de incendio contra la Catedral de Puebla. El incidente resultó en daños a una de las puertas principales del recinto histórico. La CEM calificó este hecho como una agresión no solo al patrimonio material, sino al acervo espiritual y cultural de la humanidad, exigiendo el pronto esclarecimiento de los hechos.

La Iglesia mexicana, respaldada por la difusión de obispos locales como Mons. Hilario González, hizo un exhorto directo a los tres niveles de gobierno para que asuman con responsabilidad el deber de:

Proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Resguardar los espacios sagrados que son pilares de la comunidad.

Trabajar unidos por la construcción de la paz en todo el territorio nacional.

El comunicado concluye con una oración por el descanso eterno de las víctimas de Salamanca y un mensaje de solidaridad para sus familiares, encomendando el futuro del país a la intercesión de la Virgen de Guadalupe.

El documento fue signado originalmente por Mons. Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca y Presidente de la CEM, y Mons. Héctor M. Pérez Villarreal, Obispo Auxiliar de México y Secretario General.