Madre saltillense clama por ayuda para costear especialista y tratamiento de su hijo

Rosa María Gallegos, madre de familia en Saltillo, solicitó el apoyo de la comunidad para costear la atención médica de su hijo de 9 años, diagnosticado con hidronefrosis crónica, debido a la falta de especialistas en el sector público.

La madre explicó que, tras realizar estudios de laboratorio con esfuerzo previo, el Hospital Materno Infantil la remitió a Monterrey, ya que en la capital de Coahuila la institución no cuenta con el servicio de urología pediátrica.

“Aquí en Saltillo, en el Materno Infantil, no cuentan con un urólogo. ¿Quién checa al niño? ¿Quién es el que me va a decir si el niño se va a operar o no?”, cuestionó Rosa María con preocupación.

La situación se agrava, pues Rosa María no ha podido emplearse por los cuidados constantes que requiere el menor. “No he podido buscar trabajo, ya que tengo que llevar a mi hijo constantemente a que le cambien la sonda”, detalló.

La opción de un especialista privado en la ciudad resulta inalcanzable para su economía actual. “Ya pregunté las consultas y están de mil 800 a 2 mil pesos, o sea, sí está caro; más aparte, no sé qué le vayan a recetar”.

Ante la falta de recursos para trasladarse a Monterrey o pagar la consulta privada, la madre apela a la solidaridad ciudadana: “A ver si se me puede apoyar con lo que sea, de 5 o 10 pesos; o sea, no importa”.

Rosa María también compartió que su situación es doblemente difícil, pues tiene otro hijo de 3 años con autismo que no habla y demanda atención especial. “Sí estoy en una situación bastante difícil”, reconoció.

“Lo único que quiero es llevar a mi hijo y que me descarten bien si se va a operar o no, o si de plano ya va a usar sonda”, concluyó.

Contacto: 844 701 6607