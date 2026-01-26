Madre saltillense clama por ayuda para costear especialista y tratamiento de su hijo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 enero 2026
    Madre saltillense clama por ayuda para costear especialista y tratamiento de su hijo
    El menor fue referido a Monterrey por el Hospital Materno Infantil, lo que representa un gasto inalcanzable para la familia. FOTO: REDES SOCIALES

Rosa María Gallegos enfrenta una crisis económica ante la falta de urólogo pediatra en instituciones públicas locales

Rosa María Gallegos, madre de familia en Saltillo, solicitó el apoyo de la comunidad para costear la atención médica de su hijo de 9 años, diagnosticado con hidronefrosis crónica, debido a la falta de especialistas en el sector público.

La madre explicó que, tras realizar estudios de laboratorio con esfuerzo previo, el Hospital Materno Infantil la remitió a Monterrey, ya que en la capital de Coahuila la institución no cuenta con el servicio de urología pediátrica.

TE PUEDE INTERESAR: Alcohol, fuego y violencia: fin de semana crítico sacude a Saltillo y la región

“Aquí en Saltillo, en el Materno Infantil, no cuentan con un urólogo. ¿Quién checa al niño? ¿Quién es el que me va a decir si el niño se va a operar o no?”, cuestionó Rosa María con preocupación.

La situación se agrava, pues Rosa María no ha podido emplearse por los cuidados constantes que requiere el menor. “No he podido buscar trabajo, ya que tengo que llevar a mi hijo constantemente a que le cambien la sonda”, detalló.

La opción de un especialista privado en la ciudad resulta inalcanzable para su economía actual. “Ya pregunté las consultas y están de mil 800 a 2 mil pesos, o sea, sí está caro; más aparte, no sé qué le vayan a recetar”.

Ante la falta de recursos para trasladarse a Monterrey o pagar la consulta privada, la madre apela a la solidaridad ciudadana: “A ver si se me puede apoyar con lo que sea, de 5 o 10 pesos; o sea, no importa”.

Rosa María también compartió que su situación es doblemente difícil, pues tiene otro hijo de 3 años con autismo que no habla y demanda atención especial. “Sí estoy en una situación bastante difícil”, reconoció.

“Lo único que quiero es llevar a mi hijo y que me descarten bien si se va a operar o no, o si de plano ya va a usar sonda”, concluyó.

Contacto: 844 701 6607

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ayuda
Salud
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted