Ignora alto y provoca aparatoso accidente en Saltillo; deja a una mujer herida

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    El auto Sentra terminó impactado contra un poste de concreto después del fuerte golpe. ULISES MARTÍNEZ

El choque provocó afectaciones momentáneas al tránsito en el sector, mientras autoridades realizaban las diligencias y retiraban los vehículos dañados

Una mujer de la tercera edad resultó con lesiones y fue llevada al hospital, tras haber participado el auto en que viajaba en un accidente vial la mañana de este jueves en las calles de la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 9:20 horas, se señaló como responsable a la conductora del vehículo Sentra, Yazmín Esther ¨N¨, de 37 años, quien circulaba por la calle 26.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance ocurrido en el cruce de la calle 26 y avenida Central. ULISES MARTÍNEZ

Ignoró el señalamiento de alto metálico y fue golpeada en la parte lateral trasera derecha por el vehículo Chevrolet Onix, conducido por Fernando Manuel ¨N¨, de 61 años, quien circulaba por la avenida Central con dirección a Fundadores, con vía libre.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una mujer lesionada en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el auto Sentra fue proyectado contra un poste de concreto y el auto que lo golpeó siguió también esa trayectoria y se metió debajo del vehículo.

Los vehículos involucrados quedaron severamente dañados tras el choque registrado en la colonia Vista Hermosa. ULISES MARTÍNEZ

Personal de Tránsito Municipal acudió a tomar conocimiento y también arribó personal de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes atendieron a los participantes, siendo la acompañante de Fernando, Juana ¨N¨, de 63 años, quien resultó con lesiones y fue llevada a la Clínica Dos del IMSS para su atención médica correspondiente.

Por varios minutos se vio afectada la vialidad, hasta que llegaron las grúas para mover los autos y se esperó a las aseguradoras para que se llegara a un convenio por los daños que se originaron y los gastos médicos.

