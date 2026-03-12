Ignora alto y provoca aparatoso accidente en Saltillo; deja a una mujer herida

Una mujer de la tercera edad resultó con lesiones y fue llevada al hospital, tras haber participado el auto en que viajaba en un accidente vial la mañana de este jueves en las calles de la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 9:20 horas, se señaló como responsable a la conductora del vehículo Sentra, Yazmín Esther ¨N¨, de 37 años, quien circulaba por la calle 26.

