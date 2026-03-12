Se atraviesa sin precaución y causa choque en Saltillo

Un camión de la empresa Trapos Te de Personal fue señalado como responsable en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves en el cruce de Isidro López Zertuche y la avenida La Salle, en la colonia La Salle de Saltillo.

Minutos antes de las 7:00 horas se registró el accidente, cuando el operador del camión de la empresa Settepi transitaba por la segunda vialidad mencionada y se incorporaba a la vialidad principal.

