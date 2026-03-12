Se atraviesa sin precaución y causa choque en Saltillo

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Se atraviesa sin precaución y causa choque en Saltillo
    La camioneta quedó atravesada en los carriles con dirección al periférico después del choque.

El accidente provocó afectaciones al tránsito durante la mañana, generando congestión en las avenidas La Salle e Isidro López Zertuche

Un camión de la empresa Trapos Te de Personal fue señalado como responsable en un accidente vial ocurrido la mañana de este jueves en el cruce de Isidro López Zertuche y la avenida La Salle, en la colonia La Salle de Saltillo.

Minutos antes de las 7:00 horas se registró el accidente, cuando el operador del camión de la empresa Settepi transitaba por la segunda vialidad mencionada y se incorporaba a la vialidad principal.

El camión involucrado en el accidente permaneció sobre la avenida La Salle tras el impacto.
El camión involucrado en el accidente permaneció sobre la avenida La Salle tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, no lo hizo de manera precavida y no se percató de que una camioneta circulaba sobre Isidro López Zertuche con dirección a Humberto Hinojosa, la cual no vio al camión y fue impactada en el costado derecho.

No se registraron lesionados, pero los vehículos sufrieron daños considerables.
No se registraron lesionados, pero los vehículos sufrieron daños considerables. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, pasó por encima de un camellón y posteriormente quedó en los carriles con dirección al periférico.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se reportaron daños materiales que deberán ser solventados por los ajustadores de los vehículos involucrados, siendo las grúas las encargadas de trasladar la camioneta al taller para su reparación.

