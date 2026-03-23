Ignora conductora semáforo y ocasiona aparatoso percance al poniente de Saltillo
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En el vehículo viajaban menores de edad, quienes fueron valorados por paramédicos sin que presentaran lesiones de gravedad.
La conductora de un automóvil Chevrolet Sonic fue señalada como responsable de un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y 20 de Noviembre, en la colonia Pueblo Insurgente, al pasarse un semáforo en rojo, en Saltillo.
Se trata de Brenda Yadira ¨N¨, quien conducía el vehículo mencionado y transitaba por el periférico con dirección a Isidro López Zertuche.
Sin embargo, en el mencionado cruce se pasó el alto y golpeó en la parte lateral derecha al vehículo Suzuki Swift, conducido por Gabriela Melisa ¨N¨, de 28 años, quien circulaba por 20 de Noviembre.
Al recibir el impacto, el automóvil dio un giro y quedó en dirección contraria a la circulación que llevaba, mientras que el otro vehículo quedó metros adelante con el frente dañado.
Personal de la Cruz Roja acudió a tomar conocimiento del accidente y atendió a los participantes, entre ellos menores de edad que viajaban en los vehículos. Afortunadamente, no se reportaron lesionados graves.