Ignora conductora semáforo y ocasiona aparatoso percance al poniente de Saltillo

La conductora de un automóvil Chevrolet Sonic fue señalada como responsable de un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y 20 de Noviembre, en la colonia Pueblo Insurgente, al pasarse un semáforo en rojo, en Saltillo.

Se trata de Brenda Yadira ¨N¨, quien conducía el vehículo mencionado y transitaba por el periférico con dirección a Isidro López Zertuche.