Ignora conductora semáforo y ocasiona aparatoso percance al poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Ignora conductora semáforo y ocasiona aparatoso percance al poniente de Saltillo
    Daños materiales considerables se registraron en ambos vehículos, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Pueblo Insurgente. ULISES MARTÍNEZ

En el vehículo viajaban menores de edad, quienes fueron valorados por paramédicos sin que presentaran lesiones de gravedad.

La conductora de un automóvil Chevrolet Sonic fue señalada como responsable de un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y 20 de Noviembre, en la colonia Pueblo Insurgente, al pasarse un semáforo en rojo, en Saltillo.

Se trata de Brenda Yadira ¨N¨, quien conducía el vehículo mencionado y transitaba por el periférico con dirección a Isidro López Zertuche.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-sin-vida-a-hombre-en-estado-de-putrefaccion-al-poniente-de-saltillo-OJ19670248
$!El automóvil afectado giró tras recibir el impacto en uno de sus costados, quedando atravesado sobre la vialidad y generando momentánea afectación al tránsito.
El automóvil afectado giró tras recibir el impacto en uno de sus costados, quedando atravesado sobre la vialidad y generando momentánea afectación al tránsito. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, en el mencionado cruce se pasó el alto y golpeó en la parte lateral derecha al vehículo Suzuki Swift, conducido por Gabriela Melisa ¨N¨, de 28 años, quien circulaba por 20 de Noviembre.

Al recibir el impacto, el automóvil dio un giro y quedó en dirección contraria a la circulación que llevaba, mientras que el otro vehículo quedó metros adelante con el frente dañado.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes de ambos vehículos, incluidos menores de edad que viajaban en las unidades.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los ocupantes de ambos vehículos, incluidos menores de edad que viajaban en las unidades. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Cruz Roja acudió a tomar conocimiento del accidente y atendió a los participantes, entre ellos menores de edad que viajaban en los vehículos. Afortunadamente, no se reportaron lesionados graves.

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