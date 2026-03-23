Irán lanza misiles contra la base militar en Diego García, pero EU sigue fuera de su alcance

Por: Julian E. Barnes and Eric Schmitt El intento de ataque con misiles por parte de Irán el viernes contra una base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos en el océano Índico, a 4000 kilómetros de distancia, suscitó inmediatamente preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las armas de Teherán. Antes de la actual guerra en Irán, el presidente Donald Trump provocó temores similares al señalar en su discurso sobre el Estado de la Unión que Irán “trabajaba para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos de América”.

Pero, por ahora, los misiles de Irán no pueden alcanzar Estados Unidos y, como demostró el ataque fallido contra la base militar en la isla Diego García, en el océano Índico, cuanto más lejos dispara Irán, menos fiables son sus misiles y menos precisos se vuelven sus ataques. Irán disparó dos misiles contra Diego García, dijo un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato. Uno falló en pleno vuelo y el otro fue derribado por un buque de guerra estadounidense. El funcionario añadió que el lanzamiento había sorprendido a Estados Unidos por su alcance. El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí, se refirió al ataque con misiles contra Diego García en una declaración en video el sábado por la noche, en la que afirmó que Irán había disparado el viernes un “misil balístico intercontinental de dos etapas con un alcance de 4000 kilómetros” contra “un objetivo estadounidense” en la isla. No dio más detalles, salvo para decir que el ataque subrayaba que las capacidades militares de Irán podrían amenazar a Europa, no solo a Israel. El ataque se produjo antes del anuncio de que el Reino Unido permitiría a Estados Unidos ampliar el uso de sus bases, incluida la de Diego García. Un alto cargo militar occidental, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el ataque puede indicar que Irán está intentando obligar a Estados Unidos a extender sus defensas, y no solo a enfocarse en defender las bases de Medio Oriente. Tom Karako, director del Proyecto de Defensa Antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dijo que la distancia de 4000 kilómetros estaba “más allá de lo que nosotros y ellos solemos anunciar” como alcance de los misiles iraníes. “Irán ha hecho de su programa de misiles una prioridad importante durante muchos años, y ha mostrado planes de motores de cohetes sólidos”, dijo Karako. “No es una sorpresa que el arduo trabajo haya producido una capacidad más sustancial que algunas de las estimaciones más optimistas declaradas públicamente. Esta es una de las razones por las que Estados Unidos y nuestros amigos europeos llevan tiempo desplegando defensas antimisiles”.

Estados Unidos tiene instalaciones de defensa antimisiles en Rumanía y Polonia que nominalmente están destinadas a hacer frente a la amenaza de los misiles iraníes. Un informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por su sigla en inglés) del año pasado concluyó que Irán no tenía misiles balísticos capaces de alcanzar Estados Unidos, y que podría tardar hasta una década en tener hasta 60 misiles balísticos intercontinentales. En una comparecencia ante el Senado esta semana, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, afirmó el informe de la DIA que sugería que el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales iraníes estaba a años vista. Pero otros han estimado un plazo más corto. El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas y presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que temía que Irán pudiera fabricar un misil balístico intercontinental operativo en seis meses si combinaba su tecnología de lanzamiento espacial con su tecnología de misiles de alcance medio. John Ratcliffe, director de la CIA, dijo que Cotton tenía razón al estar preocupado. Dijo que si Irán no tuviera impedimentos, podría desarrollar misiles capaces de amenazar el territorio continental de Estados Unidos, aunque no citó un plazo para tal desarrollo. “Es una de las razones por las que la degradación de las capacidades de producción de misiles de Irán que se está llevando a cabo ahora mismo en la operación Furia Épica es tan importante para nuestra seguridad nacional”, dijo Ratcliffe.