Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo
    Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo
    Peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes Ulises Martínez
    Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo
    Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo
    Vecinos no lo veían desde el sábado Ulises Martínez
    Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo
    Localizan sin vida a hombre en estado de putrefacción al poniente de Saltillo
    El área fue asegurada Ulises Martínez

Vecinos alertaron por la ausencia prolongada del habitante del domicilio y olores fétidos

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Carmona, en la colonia Andalucía, lo que generó la movilización de autoridades la mañana de este lunes, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona fue identificada como Erick “N”, de entre 35 y 40 años de edad, quien fue encontrado en estado de putrefacción dentro del baño de la vivienda.

Vecinos del sector señalaron que no lo veían desde el pasado sábado, lo que comenzó a generar preocupación entre quienes habitan en el área.

Fue uno de los vecinos, quien tenía acceso al domicilio, quien decidió ingresar para verificar la situación, encontrando al hombre sin vida, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y posteriormente autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como peritos forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que las autoridades intentarán establecer contacto con familiares. Trascendió que el hombre padecía ataques de epilepsia, lo cual será considerado en las investigaciones..

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-pierde-el-control-y-vuelca-tras-presunto-cerron-en-v-carranza-KI19668983

Vecinos del sector señalaron que no lo veían desde el pasado sábado, lo que comenzó a generar preocupación entre quienes habitan en el área.

Fue uno de los vecinos, quien tenía acceso al domicilio, quien decidió ingresar para verificar la situación, encontrando al hombre sin vida, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y posteriormente autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como peritos forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras que las autoridades intentarán establecer contacto con familiares. Trascendió que el hombre padecía ataques de epilepsia, lo cual será considerado en las investigaciones.

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