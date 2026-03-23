‘Me alegro’: Trump reacciona a la muerte del exfiscal que investigó su campaña de 2016

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The New York Times
por The New York Times

Robert Mueller fue director del FBI y en 2017 investigó los esfuerzos de Rusia por inmiscuirse en las elecciones presidenciales del año anterior e inclinar el resultado a favor de Donald Trump

Internacional
/ 23 marzo 2026
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Por: Erica L. Green

El presidente Donald Trump celebró el sábado la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI a quien se le nombró fiscal especial para investigar los esfuerzos de Rusia por inmiscuirse en las elecciones presidenciales de 2016 e inclinar el resultado a favor de Trump.

“Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”, escribió Trump en las redes sociales, minutos después de que se anunciara el fallecimiento de Mueller. El presidente es conocido por menospreciar a sus adversarios después de sus muertes, incluido el director Rob Reiner, lo que le ha valido críticas de amigos y detractores.

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Sus burdos comentarios del sábado culminaron un rencor de años contra Mueller, a quien acusó de dirigir una “caza de brujas” contra él en su primer mandato. Sus palabras contrastaron fuertemente con las declaraciones de sus predecesores. “Bob dedicó su vida al servicio público”, dijo el expresidente George W. Bush, quien alabó el historial de combate de Mueller y su dirección del FBI tras el 11 de septiembre de 2001. Mueller ayudó a evitar “otro atentado terrorista en suelo estadounidense”, añadió Bush.

El expresidente Barack Obama, quien pidió a Mueller que permaneciera dos años más como director del FBI, dijo el sábado en una publicación en las redes sociales que fueron el “implacable compromiso de Mueller con el Estado de derecho y su inquebrantable creencia en nuestros valores fundamentales los que lo convirtieron en uno de los servidores públicos más respetados de nuestro tiempo”.

Mueller, veterano de la guerra de Vietnam y condecorado con el Corazón Púrpura que dirigió el FBI durante 12 años, había gozado durante mucho tiempo del favor bipartidista hasta que fue nombrado en 2017 para investigar la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y cualquier vínculo entre Moscú y miembros de la campaña de Trump.

La declaración de Trump suscitó el rechazo de republicanos y demócratas.

El representante Don Bacon, republicano por Nebraska, dijo que el comentario de Trump era un “comportamiento poco cristiano” e “incorrecto”.

“Es tan innecesario”, dijo Bacon en una entrevista. Es un autoerror. La gente lo odia”.

La representante Jamie Raskin, por Maryland, principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo en un post en X que las palabras de Trump eran “característicamente viles y previsiblemente desquiciadas”.

“Pero lo importante es recordar que Trump nunca dijo nada ni remotamente tan negativo o definitivo sobre la muerte de su mejor amigo de muchos años, Jeffrey Epstein”, escribió Raskin.

El Departamento de Justicia nombró a Mueller fiscal especial ocho días después de que Trump despidiera a James Comey, quien como director del FBI investigaba las interacciones entre la campaña de Trump y una operación encubierta rusa.

El día después de que Trump despidió a Comey, dijo al ministro de Asuntos Exteriores ruso y al embajador ruso en el Despacho Oval: “Acabo de despedir al director del FBI. Estaba loco”.

“Me enfrentaba a una gran presión a causa de Rusia”, les dijo Trump. “Eso se ha quitado”.

Trump se puso nervioso al enterarse del nombramiento de Mueller, al conocer su reputación. “Dios mío”, dijo. “Esto es terrible. Es el fin de mi presidencia”.

En 2019, Mueller publicó un informe sobre cómo el gobierno ruso “interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 de forma amplia y sistemática”, y detalló un esfuerzo de meses de duración por parte de Trump para frustrar la investigación federal.

Mueller expuso cómo su equipo de fiscales se debatía sobre si las acciones de Trump constituían obstrucción a la justicia. Al final decidieron no acusar a Trump, alegando limitaciones jurídicas y fácticas. Pero tampoco lo exoneraron.

El informe concluía que Trump fue elegido con la ayuda de una potencia extranjera, y detallaba las reuniones entre asesores de Trump y rusos que pretendían influir en la campaña y en el equipo de transición presidencial.

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El informe también decía que la campaña de Trump esperaba beneficiarse de los esfuerzos de Rusia. Sin embargo, la investigación no estableció que miembros de la campaña hubieran conspirado o se hubieran coordinado con el gobierno ruso. La investigación dio lugar a cargos contra más de 30 personas y tres empresas por más de 100 cargos penales.

Mueller concluyó que no había “pruebas suficientes” de que Trump o sus ayudantes hubieran participado en una conspiración criminal con los rusos.

Trump ha calificado repetidamente de “engaño” las investigaciones sobre la colusión rusa.

c. 2026 The New York Times Company

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