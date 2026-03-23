Tren Saltillo-Monterrey ‘va a ser una obra molesta para la ciudadanía’; trabajos durarán hasta 32 meses

El edil informó que ya se instaló una mesa social para atender las inquietudes ciudadanas y que sostuvo reuniones con el consorcio de Grupo Carso, encargado del tramo que va de Derramadero a Santa Catarina. Explicó que uno de los principales temas es garantizar que no se reduzca el número de cruces ferroviarios existentes, ya que actualmente hay más de 20 puntos de paso en la ciudad.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, advirtió que la construcción del tren de pasajeros en la ciudad generará afectaciones viales y posibles impactos en viviendas, por lo que pidió una coordinación estrecha con autoridades y empresas para minimizar molestias a la población.

“Si tenemos veintitantos cruces, tenemos que mantenerlos, porque reducirlos generaría un problema social y vial”, señaló.

El alcalde destacó que aún no se tiene definida la cantidad exacta de cruces que se construirán ni el impacto total del proyecto, incluyendo el número de viviendas que podrían verse afectadas. Además, alertó que durante la obra —que podría extenderse hasta por 32 meses— habrá cierres viales, tránsito de maquinaria pesada y trabajos que podrían generar vibraciones o daños en viviendas cercanas.

“Va a ser una obra molesta para la ciudadanía, por eso es clave informar con anticipación y tener rutas alternas”, indicó.

Díaz González subrayó que la comunicación será fundamental para evitar afectaciones mayores, por lo que insistió en que la población debe conocer con semanas de anticipación los trabajos que se realizarán en cada sector. También planteó la necesidad de definir mecanismos claros para atender posibles daños a viviendas, incluyendo indemnizaciones o reubicaciones en caso de afectaciones.

Pese a los retos, el alcalde reconoció que el proyecto representa un beneficio regional, al tratarse de una obra de gran impacto para la movilidad y el desarrollo económico.

Finalmente, informó que el municipio ya se prepara para el operativo de Semana Santa, en coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y habitantes durante el periodo vacacional.