Ignora el alto, provoca fuerte choque y deja dos lesionados en el Centro de Saltillo

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    Ignora el alto, provoca fuerte choque y deja dos lesionados en el Centro de Saltillo
    Las dos unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y trasladadas a un corralón, donde permanecerán mientras concluyen las investigaciones y se determina la responsabilidad de los conductores. MARTÍN ROJAS

Las autoridades aseguraron ambos vehículos y documentaron indicios relacionados con el posible consumo de alcohol por parte de los conductores

La combinación del exceso de velocidad y el presunto consumo de alcohol provocó un fuerte accidente automovilístico durante la madrugada del miércoles en calles del primer cuadro de Saltillo, dejando dos personas lesionadas y daños materiales de consideración.

Los hechos se registraron cerca de las 01:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Pointer color rojo circulaba sobre la calle Manuel Pérez Treviño con dirección de oriente a poniente. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista avanzaba a una velocidad superior a la permitida y, al llegar al cruce con la calle Guillermo Purcell, ignoró la luz roja del semáforo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confunde-la-luz-del-semaforo-y-provoca-choque-en-el-sarape-de-saltillo-DK21814337
$!Durante la intervención de las autoridades, los oficiales localizaron bebidas alcohólicas en el vehículo señalado como presunto responsable y detectaron aliento alcohólico en el otro conductor, hechos que quedaron asentados en el informe oficial.
Durante la intervención de las autoridades, los oficiales localizaron bebidas alcohólicas en el vehículo señalado como presunto responsable y detectaron aliento alcohólico en el otro conductor, hechos que quedaron asentados en el informe oficial. MARTÍN ROJAS

Al no respetar el señalamiento, el Pointer invadió la circulación preferente y fue impactado por un Nissan Versa color azul, que transitaba de sur a norte con la luz verde. El choque ocurrió con tal fuerza que ambas unidades terminaron con importantes daños, quedando atravesadas sobre la vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal, que se encontraban a corta distancia, acudieron de inmediato para resguardar el área, agilizar la circulación y realizar el peritaje correspondiente. Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los dos conductores. Aunque ambos presentaban diversos golpes y lesiones menores, tras su valoración médica se determinó que ninguno requería ser trasladado a un hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los dos automovilistas involucrados, quienes presentaban golpes y lesiones menores, aunque ninguno requirió ser trasladado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los dos automovilistas involucrados, quienes presentaban golpes y lesiones menores, aunque ninguno requirió ser trasladado a un hospital. MARTÍN ROJAS

Durante las diligencias, los oficiales localizaron una considerable cantidad de bebidas alcohólicas al interior del vehículo señalado como presunto responsable. Además, al entrevistarse con el conductor del Nissan Versa detectaron que también presentaba aliento alcohólico, por lo que ambas situaciones quedaron asentadas en el informe correspondiente.

Como parte del procedimiento, los dos vehículos fueron asegurados y trasladados a un corralón mientras se determina la responsabilidad de cada conductor y se aplican las sanciones administrativas correspondientes, además de la reparación de los daños ocasionados.

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