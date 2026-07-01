Confunde la luz del semáforo y provoca choque en ‘El Sarape’ de Saltillo

Una aparente confusión al volante derivó en un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada del miércoles en el distribuidor vial El Sarape, dejando cuantiosos daños materiales, en Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las 00:45 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca MG, color blanco, circulaba sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con el bulevar Paseo de la Reforma, intentó incorporarse hacia los carriles con dirección al poniente sin esperar la luz verde del semáforo que le correspondía.

Esta maniobra provocó que se atravesara en la trayectoria de un Chevrolet Cavalier color rojo, cuyo conductor avanzaba con preferencia de paso, por lo que el impacto fue inevitable. La fuerza del choque dejó ambos automóviles con severos daños en la parte frontal y lateral, quedando detenidos en medio de la intersección. Personas que presenciaron el accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal, que se encontraban realizando recorridos en las inmediaciones, acudieron de inmediato para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación.

A pesar de lo aparatoso del choque y de las pérdidas materiales registradas, ninguno de los ocupantes de los vehículos implicados sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para realizar traslados hospitalarios. Finalmente, los agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.