Confunde la luz del semáforo y provoca choque en ‘El Sarape’ de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Confunde la luz del semáforo y provoca choque en ‘El Sarape’ de Saltillo
    A pesar de la magnitud del impacto y de los daños ocasionados en ambas unidades, ninguno de los ocupantes requirió traslado a un hospital, ya que no presentaron lesiones de consideración. MARTÍN ROJAS

Aunque el impacto dejó severos daños en ambos vehículos y afectó la circulación por varios minutos, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones que ameritaran atención hospitalaria

Una aparente confusión al volante derivó en un aparatoso accidente automovilístico durante la madrugada del miércoles en el distribuidor vial El Sarape, dejando cuantiosos daños materiales, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 00:45 horas, cuando el conductor de un vehículo de la marca MG, color blanco, circulaba sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con el bulevar Paseo de la Reforma, intentó incorporarse hacia los carriles con dirección al poniente sin esperar la luz verde del semáforo que le correspondía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vibra-el-futfest-saltillo-2026-con-triunfo-de-mexico-ante-ecuador-BL21806474
$!El choque provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la intersección del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Paseo de la Reforma, mientras las autoridades retiraban los vehículos involucrados.
El choque provocó afectaciones momentáneas a la circulación en la intersección del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Paseo de la Reforma, mientras las autoridades retiraban los vehículos involucrados. MARTÍN ROJAS

Esta maniobra provocó que se atravesara en la trayectoria de un Chevrolet Cavalier color rojo, cuyo conductor avanzaba con preferencia de paso, por lo que el impacto fue inevitable. La fuerza del choque dejó ambos automóviles con severos daños en la parte frontal y lateral, quedando detenidos en medio de la intersección.

Personas que presenciaron el accidente dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal, que se encontraban realizando recorridos en las inmediaciones, acudieron de inmediato para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación.

$!La presunta confusión de uno de los automovilistas al interpretar la señal del semáforo terminó por ocasionar un accidente que dejó cuantiosas pérdidas materiales durante la madrugada del miércoles.
La presunta confusión de uno de los automovilistas al interpretar la señal del semáforo terminó por ocasionar un accidente que dejó cuantiosas pérdidas materiales durante la madrugada del miércoles. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del choque y de las pérdidas materiales registradas, ninguno de los ocupantes de los vehículos implicados sufrió lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio para realizar traslados hospitalarios.

Finalmente, los agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Guadalupe Oyervides, indicó que la propuesta se presentó conforme a lo establecido por la ley y subrayó la trayectoria del exgobernador como respaldo para asumir el cargo.

Congreso de Coahuila designa a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón
El edil aseguró que está listo para buscar la continuidad de su proyecto político si su partido lo postula.

‘Estamos listos para cualquier reto’: Carlos Villarreal abre la puerta a la reelección como Alcalde de Monclova
El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades.

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
La propuesta secreta del nuevo PAN

La propuesta secreta del nuevo PAN
true

El miedo de Andrés Manuel

true

POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

Personal del área de Vectores y Bienestar Animal recolectó muestras de garrapatas e inspeccionó perros del sector para aplicar tratamientos garrapaticidas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en Monclova.

Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria
Familiares del hombre acudieron al sitio tras el hallazgo; una de sus hermanas señaló que desde hacía años enfrentaba problemas de alcoholismo y que en diversas ocasiones rechazó recibir ayuda.

Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo