Ignora motociclista señal de alto y provoca choque, en Saltillo; termina herido

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Ignora motociclista señal de alto y provoca choque, en Saltillo; termina herido
    EL motociclista se estrelló contra una camioneta estacionada tras el impacto ULISES MARTÍNEZ

El motociclista fue ingresado sin identificación debido a la gravedad de sus lesiones y los daños provocados tras salir proyectado contra otro vehículo

A las instalaciones del Hospital General fue ingresado un joven motociclista que fue señalado como responsable en un accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en calles de la colonia Postal Cerritos, Saltillo.

El lesionado, quien debido a sus heridas y al no contar con alguna identificación, fue ingresado sin nombre a las instalaciones médicas para su atención correspondiente.

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Oficiales de Tránsito Municipal acudieron al cruce de las calles Correo Mayor y Estafeta, donde ocurrió el accidente, en el que testigos señalaron al motociclista como responsable de su propio percance.

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Se indicó que al circular por la calle Estafeta, al llegar al cruce con Correo Mayor no realizó el alto correspondiente y se atravesó en el camino de Sergio Efraín ¨N¨, de 31 años, quien conducía una camioneta Jeep Liberty.

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El conductor no pudo frenar y terminó por impactar al motociclista, quien salió proyectado hacia la parte frontal de una camioneta estacionada.

Personal de la Cruz Roja acudió para atender al lesionado y, tras su valoración, fue trasladado al Hospital General para su atención correspondiente, mientras que el accidente fue turnado al Ministerio Público, quien deslindará responsabilidades.

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