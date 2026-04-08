$!Ignora motociclista señal de alto y provoca choque, en Saltillo; termina herido

A las instalaciones del Hospital General fue ingresado un joven motociclista que fue señalado como responsable en un accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en calles de la colonia Postal Cerritos, Saltillo.

El lesionado, quien debido a sus heridas y al no contar con alguna identificación, fue ingresado sin nombre a las instalaciones médicas para su atención correspondiente.