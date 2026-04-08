Sufre caída por epilepsia y termina con lesión en la cabeza, en Saltillo

Un hombre dedicado a la recolección de material reciclable para subsistir sufrió una lesión en la cabeza la mañana de este miércoles cuando caminaba por Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, en Saltillo.

Se trata de Pedro Alejandro ¨N¨, de 43 años, quien tiene su vivienda en la colonia Lomas de Zapaliname y salió desde temprano a buscar el sustento del día, pero tuvo un contratiempo.