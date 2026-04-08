Sufre caída por epilepsia y termina con lesión en la cabeza, en Saltillo
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El hombre se encontraba recolectando material reciclable para obtener ingresos cuando sufrió el incidente en la vía pública
Un hombre dedicado a la recolección de material reciclable para subsistir sufrió una lesión en la cabeza la mañana de este miércoles cuando caminaba por Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, en Saltillo.
Se trata de Pedro Alejandro ¨N¨, de 43 años, quien tiene su vivienda en la colonia Lomas de Zapaliname y salió desde temprano a buscar el sustento del día, pero tuvo un contratiempo.
Al padecer ataques de epilepsia, sufrió un episodio mientras caminaba sobre Otilio González, lo que lo hizo caer y provocó que se golpeara la cabeza.
Asustados, los presentes y testigos dieron aviso al número de emergencia 911, canalizándose la llamada a la Cruz Roja, desde donde se envió una ambulancia al lugar para la atención del lesionado.
Los socorristas atendieron a Pedro Alejandro, a quien se le recomendó trasladarlo a un hospital para su valoración y descartar alguna lesión de consideración; sin embargo, no quiso ser llevado y se retiró caminando del lugar tras recibir las curaciones.