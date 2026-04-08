Sufre caída por epilepsia y termina con lesión en la cabeza, en Saltillo

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Sufre caída por epilepsia y termina con lesión en la cabeza, en Saltillo
    Aunque se recomendó su traslado a un hospital para una valoración más detallada, el hombre decidió retirarse por sus propios medios. ULISES MARTÍNEZ

El hombre se encontraba recolectando material reciclable para obtener ingresos cuando sufrió el incidente en la vía pública

Un hombre dedicado a la recolección de material reciclable para subsistir sufrió una lesión en la cabeza la mañana de este miércoles cuando caminaba por Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, en Saltillo.

Se trata de Pedro Alejandro ¨N¨, de 43 años, quien tiene su vivienda en la colonia Lomas de Zapaliname y salió desde temprano a buscar el sustento del día, pero tuvo un contratiempo.

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$!El lesionado, dedicado a la recolección de material reciclable, fue atendido en el sitio por socorristas tras presentar una herida en la cabeza.
El lesionado, dedicado a la recolección de material reciclable, fue atendido en el sitio por socorristas tras presentar una herida en la cabeza. ULISES MARTÍNEZ

Al padecer ataques de epilepsia, sufrió un episodio mientras caminaba sobre Otilio González, lo que lo hizo caer y provocó que se golpeara la cabeza.

Asustados, los presentes y testigos dieron aviso al número de emergencia 911, canalizándose la llamada a la Cruz Roja, desde donde se envió una ambulancia al lugar para la atención del lesionado.

$!El incidente ocurrió mientras el hombre realizaba sus actividades cotidianas en busca del sustento diario.
El incidente ocurrió mientras el hombre realizaba sus actividades cotidianas en busca del sustento diario. ULISES MARTÍNEZ

Los socorristas atendieron a Pedro Alejandro, a quien se le recomendó trasladarlo a un hospital para su valoración y descartar alguna lesión de consideración; sin embargo, no quiso ser llevado y se retiró caminando del lugar tras recibir las curaciones.

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