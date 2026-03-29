Ignora semáforo en rojo y desata fuerte choque en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al presuntamente pasarse el semáforo en rojo le quitó el derecho de paso al conductor de una camioneta de la marca GMC, esto a la altura de la colonia República, en Saltillo. Los hechos se registraron minutos antes de las 23:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre el bulevar Francisco Coss con dirección de poniente a oriente.

El conductor, sobre la intersección con la calle Miguel Hidalgo, presuntamente hizo caso omiso del semáforo en rojo, por lo que al cruzar le quitó el derecho de paso a una camioneta pick up de la marca GMC, modelo Sierra. Tras el impacto, el vehículo responsable salió proyectado hacia un costado, impactándose contra una camioneta que se encontraba estacionada, mientras que la unidad afectada se subió a la banqueta. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal los encargados de arribar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, por lo que los oficiales hicieron la detención del conductor señalado como responsable, quien presentó aliento alcohólico. Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.