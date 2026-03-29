Ignora semáforo en rojo y desata fuerte choque en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Ignora semáforo en rojo y desata fuerte choque en Saltillo
    La unidad responsable terminó proyectada contra un vehículo estacionado tras el impacto. MARTÍN ROJAS

El conductor señalado como responsable fue detenido por autoridades municipales tras presentar aliento alcohólico

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al presuntamente pasarse el semáforo en rojo le quitó el derecho de paso al conductor de una camioneta de la marca GMC, esto a la altura de la colonia República, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos antes de las 23:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre el bulevar Francisco Coss con dirección de poniente a oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-suma-a-la-hora-del-planeta-apagan-luces-de-edificios-municipales-para-concientizar-sobre-el-cambio-climatico-CN19723032
$!La camioneta afectada subió a la banqueta luego de la colisión.
La camioneta afectada subió a la banqueta luego de la colisión. MARTÍN ROJAS

El conductor, sobre la intersección con la calle Miguel Hidalgo, presuntamente hizo caso omiso del semáforo en rojo, por lo que al cruzar le quitó el derecho de paso a una camioneta pick up de la marca GMC, modelo Sierra.

Tras el impacto, el vehículo responsable salió proyectado hacia un costado, impactándose contra una camioneta que se encontraba estacionada, mientras que la unidad afectada se subió a la banqueta.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal los encargados de arribar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y controlar la circulación.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento y controlar la circulación. MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, por lo que los oficiales hicieron la detención del conductor señalado como responsable, quien presentó aliento alcohólico.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

El Colegio Saltillense y las Hermanas del Verbo Encarnado
Eva trabaja diariamente desde su trinchera para hacer de Saltillo una mejor ciudad.

Eva Farías: comunicar para conectar ciudad, comunidad y futuro
Grecia tiene una visión que transforma el patrimonio.

Grecia Contreras: estratega del patrimonio y as de la innovación
La administradora que consolidó la estructura interna de Ortiz Leos.

María de Lourdes: la mujer detrás de Ortiz Leos
Glenda asesora proyectos de vida.

Glenda Valdez: la mujer que asesora decisiones de vida

Creatividad casera que se volvió comunidad digital.

Teresa Rivera ‘Floritere’: una saltillense de millones

Ana lidera la tercera generación de la empresa familiar.

Ana Siller: continuidad y liderazgo femenino en una empresa pionera
Desde su lugar de trabajo, Alejandra impulsa el talento de las mujeres.

Alejandra Garza: liderazgo femenino transformando la educación en Saltillo