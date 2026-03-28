Saltillo se suma a la Hora del Planeta; apagan luces de edificios municipales para concientizar sobre el cambio climático
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El Gobierno Municipal de Saltillo participa en la Hora del Planeta al apagar las luces de edificios públicos durante una hora, como parte de una iniciativa global para generar conciencia sobre el cambio climático
El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, se suma este sábado a la iniciativa global Hora del Planeta, una acción internacional que busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y los efectos del cambio climático.
Como parte de esta actividad, de 8:30 a 9:30 de la noche permanecen apagadas las luces de algunos de los principales edificios municipales de la ciudad, entre ellos la Presidencia Municipal de Saltillo, la Nueva Unidad Administrativa y la Unidad Administrativa ubicada en la colonia Nuevo Centro Metropolitano.
La Hora del Planeta es impulsada a nivel mundial por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) y consiste en apagar las luces de edificios emblemáticos y espacios públicos durante una hora, como símbolo de compromiso con el medio ambiente.
El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, Emmanuel Olache Valdés, destacó que en Saltillo existe una prioridad por impulsar acciones que promuevan la protección del entorno.
Señaló que el alcalde Javier Díaz González ha instruido fortalecer las políticas y programas orientados al cuidado ambiental, por lo que el municipio participa activamente en iniciativas internacionales que fomentan la conciencia ecológica.
Con esta acción simbólica, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de impulsar medidas que contribuyan a la preservación de los recursos naturales y a la construcción de una ciudad más sustentable.