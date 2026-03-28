Saltillo se suma a la Hora del Planeta; apagan luces de edificios municipales para concientizar sobre el cambio climático

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, se suma este sábado a la iniciativa global Hora del Planeta, una acción internacional que busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y los efectos del cambio climático.

Como parte de esta actividad, de 8:30 a 9:30 de la noche permanecen apagadas las luces de algunos de los principales edificios municipales de la ciudad, entre ellos la Presidencia Municipal de Saltillo, la Nueva Unidad Administrativa y la Unidad Administrativa ubicada en la colonia Nuevo Centro Metropolitano.