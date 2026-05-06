Ignora transporte de personal señal de alto y embiste a motociclista en Saltillo

Un motociclista terminó sobre la carpeta asfáltica después de que el conductor de un transporte de personal se pasara un señalamiento de alto en calles de la colonia Guayulera, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:45 horas, cuando el responsable conducía un transporte de personal perteneciente a la empresa Traxion Lipu sobre la calle José María Bustamante, con dirección de oriente a poniente.

El transportista, identificado como Rogelio, de 33 años, al llegar al cruce con la calle General Anaya, hizo caso omiso del señalamiento de alto, por lo que al incorporarse le quitó el derecho de paso a un motociclista que circulaba de sur a norte. Tras el impacto, el afectado, identificado como Víctor Santiago, salió proyectado sobre la carpeta asfáltica, mientras que el conductor de la unidad frenó de manera repentina, quedando en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Afortunadamente, el motociclista no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica. Finalmente, la aseguradora del transporte de personal arribó al lugar para dialogar con el afectado, llegando a un acuerdo para la reparación de los daños.