Saltillo: quema de maleza se sale de control en colonia Vista Hermosa

En Saltillo , una quema de maleza realizada en el corralón de un domicilio se salió de control y estuvo a punto de extenderse a un taller mecánico. Todo ocurrió en avenida Central, en la colonia Vista Hermosa, cuando el afectado se encontraba realizando labores de limpieza en el patio.

Se le hizo fácil incinerar la maleza acumulada; sin embargo, cometió el error de intentar bajar la intensidad del fuego con agua, lo que generó una enorme columna de humo. El viento también contribuyó a que el fuego se saliera de control y se reavivara con mayor intensidad.

Esto alarmó a los habitantes, quienes aseguraron que el fuego ya estaba a punto de llegar a un taller mecánico; no obstante, a la llegada de los bomberos se descartó tal situación y se procedió a controlar el siniestro.