Saltillo: quema de maleza se sale de control en colonia Vista Hermosa

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    Saltillo: quema de maleza se sale de control en colonia Vista Hermosa
    Elementos de bomberos acudieron al lugar tras el reporte ciudadano y lograron controlar el siniestro antes de que se registraran daños a inmuebles colindantes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La intervención oportuna de bomberos permitió controlar el incendio sin que se reportaran daños estructurales

En Saltillo, una quema de maleza realizada en el corralón de un domicilio se salió de control y estuvo a punto de extenderse a un taller mecánico. Todo ocurrió en avenida Central, en la colonia Vista Hermosa, cuando el afectado se encontraba realizando labores de limpieza en el patio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sujeto-se-lanza-al-paso-de-los-vehiculos-y-lo-atropellan-en-saltillo-NP20496281

Se le hizo fácil incinerar la maleza acumulada; sin embargo, cometió el error de intentar bajar la intensidad del fuego con agua, lo que generó una enorme columna de humo. El viento también contribuyó a que el fuego se saliera de control y se reavivara con mayor intensidad.

Esto alarmó a los habitantes, quienes aseguraron que el fuego ya estaba a punto de llegar a un taller mecánico; no obstante, a la llegada de los bomberos se descartó tal situación y se procedió a controlar el siniestro.

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