Choque de tráileres en Los Chorros deja una persona grave, en Arteaga

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Bomberos acudieron al lugar a sofocar el incendio.
Se reporta una persona con quemaduras de segundo grado que fue llevada a Saltillo

Un choque múltiple con incendio dejó como saldo a una persona gravemente herida en la carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Los Chorros.

El afectado, identificado como Alfredo N., de 58 años y originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, presentó quemaduras en diversas partes del cuerpo. Fue trasladado en código amarillo a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo para recibir atención médica. Según información extraoficial, el percance ocurrió en el kilómetro 225, pasando el túnel. Participaron tres tráileres, donde resultaron afectados cuatro remolques.

El primer vehículo involucrado fue un Kenworth 700 modelo 2012, de la empresa Transportes Muñoz, conducido por Jesús Mariano N., de 43 años. El segundo camión fue un Freightliner blanco modelo 2002 de la línea Transportes Rodríguez, guiado por Óscar N., de 46 años. El tercer tráiler implicado fue un Kenworth 2023 de la empresa Transportes Internacionales, conducido por Jorge Oswaldo N., de 23 años.

TE PUEDE INTERESAR: Albañiles terminan heridos al caerles una barda encima, en Saltillo

En cuestión de segundos, el fuego se extendió a las cajas de los tráileres, lo que provocó poca visibilidad para los automovilistas que circulaban por la zona. Como primeros respondientes acudieron oficiales de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga, quienes, por motivos de seguridad, ordenaron el cierre de la carretera y solicitaron la intervención de bomberos y de Protección Civil.

Los equipos de emergencia lograron atender a uno de los ocupantes y sofocar el incendio, que tuvo una duración aproximada de una hora. Para el levantamiento de los vehículos, la circulación permaneció afectada y, hasta el cierre de esta edición, la carretera aún no había sido reabierta.

