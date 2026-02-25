Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
    La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral. ULISES MARTÍNEZ

La mujer lesionada en el accidente fue trasladada en condición estable al Hospital Christus Muguerza, mientras la carretera 57 permaneció cerrada parcialmente durante seis horas

Un accidente registrado en las primeras horas de este miércoles en la carretera 57, en los límites entre Ramos Arizpe y Castaños, dejó como saldo dos personas sin vida y una más lesionada. El percance originó el cierre parcial de la vía federal durante varias horas.

Conforme a los reportes de las autoridades, el accidente ocurrió alrededor de las 5:30 horas, a la altura del kilómetro 117, cerca del tramo conocido como La Muralla. Una camioneta Dodge Durango impactó de manera lateral a un automóvil Pontiac, el cual intentaba rebasar.

$!Elementos de la Guardia Nacional cerraron parcialmente la carretera 57 tras el accidente.
Elementos de la Guardia Nacional cerraron parcialmente la carretera 57 tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, la camioneta salió del camino, mientras que el automóvil quedó sobre el acotamiento. En este último viajaban dos hombres identificados como Jesús Irineo ¨N¨, de 34 años, y Jesús ¨N¨, de 36 años, quienes perdieron la vida al quedar prensados en el interior del vehículo.

En el mismo accidente, una mujer resultó con diversas lesiones. Paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente la trasladaron en condición estable a un hospital de Saltillo.

La lesionada fue ingresada al Hospital Christus Muguerza, donde quedó bajo observación médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su identidad ni la relación con las víctimas.

$!El automóvil Pontiac permaneció sobre el acotamiento mientras se realizaban las diligencias.
El automóvil Pontiac permaneció sobre el acotamiento mientras se realizaban las diligencias. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Guardia Nacional implementaron el cierre parcial en ambos sentidos de la carretera para permitir las labores de auxilio y las diligencias periciales en el lugar del accidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y la documentación del hecho para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las causas del choque.

El tramo carretero fue reabierto a la circulación aproximadamente seis horas después, una vez concluidos los trabajos de las autoridades y trasladados los cuerpos de las personas fallecidas al Servicio Médico Forense.

