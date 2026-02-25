Intenta dar vuelta, la impactan y termina proyectada contra un poste en Saltillo
Ambos vehículos fueron considerados pérdida total debido a los severos daños estructurales tras el accidente
Sin remedio de poder repararse terminaron dos vehículos tras un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en la colonia Cipreses; el percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, Jaqueline ¨N¨, de 42 años, circulaba por los carriles centrales del bulevar Eulalio Gutiérrez con dirección a Luis Donaldo Colosio, a bordo de una Nissan X-Trail.
Al intentar dar vuelta para incorporarse a la avenida Del Ciprés, su unidad fue impactada en la parte lateral, debido a que la conductora no se percató del automóvil que transitaba por esa vía.
Se trataba de un automóvil Toyota Corolla, conducido por Jesús ¨N¨, de 23 años, quien circulaba por la lateral del bulevar. Luego del impacto, la camioneta fue proyectada contra un poste.
Ambas unidades presentaron daños que las autoridades consideraron como pérdida total; solo habrá que esperar lo que determinen los ajustadores de las aseguradoras, pues, a pesar de la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.