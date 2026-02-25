Intenta dar vuelta, la impactan y termina proyectada contra un poste en Saltillo

Sin remedio de poder repararse terminaron dos vehículos tras un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en la colonia Cipreses; el percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, Jaqueline ¨N¨, de 42 años, circulaba por los carriles centrales del bulevar Eulalio Gutiérrez con dirección a Luis Donaldo Colosio, a bordo de una Nissan X-Trail.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: padres bloquean vialidad en protesta por condiciones de la Primaria Cristóbal Colón