Intenta dar vuelta, la impactan y termina proyectada contra un poste en Saltillo

Saltillo
/ 25 febrero 2026
    La Nissan X-Trail quedó proyectada contra un poste luego del impacto registrado en el cruce del bulevar Eulalio Gutiérrez. ULISES MARTÍNEZ

Ambos vehículos fueron considerados pérdida total debido a los severos daños estructurales tras el accidente

Sin remedio de poder repararse terminaron dos vehículos tras un accidente vial registrado la mañana de este miércoles en la colonia Cipreses; el percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas en el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, Jaqueline ¨N¨, de 42 años, circulaba por los carriles centrales del bulevar Eulalio Gutiérrez con dirección a Luis Donaldo Colosio, a bordo de una Nissan X-Trail.

Ambas unidades presentaron daños de consideración y fueron catalogadas como pérdida total tras la valoración preliminar. ULISES MARTÍNEZ

Al intentar dar vuelta para incorporarse a la avenida Del Ciprés, su unidad fue impactada en la parte lateral, debido a que la conductora no se percató del automóvil que transitaba por esa vía.

Se trataba de un automóvil Toyota Corolla, conducido por Jesús ¨N¨, de 23 años, quien circulaba por la lateral del bulevar. Luego del impacto, la camioneta fue proyectada contra un poste.

A pesar de lo aparatoso del choque y los severos daños materiales, no se reportaron personas lesionadas en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Ambas unidades presentaron daños que las autoridades consideraron como pérdida total; solo habrá que esperar lo que determinen los ajustadores de las aseguradoras, pues, a pesar de la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

