Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva

El club de béisbol Saraperos de Saltillo y la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), campus Saltillo, firmaron este martes un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes universitarios integrarse a procesos formativos dentro del ámbito deportivo profesional. El acuerdo contempla que alumnos de distintas carreras puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales al interior de la organización, participando en áreas operativas del club de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. TE PUEDE INTERESAR: México vs Islandia: horario, transmisión y el operativo de seguridad para el amistoso en Querétaro

Según lo informado por Saraperos, esta alianza busca fortalecer el vínculo entre el deporte y la educación superior, además de impulsar la formación integral de jóvenes en la entidad. A través de este esquema, los estudiantes tendrán acceso a un entorno laboral donde podrán adquirir experiencia en rubros como administración, comunicación, logística, mercadotecnia y gestión deportiva. Por su parte, la UANE indicó que este convenio amplía las oportunidades para que su comunidad estudiantil se involucre en la dinámica profesional de una institución deportiva. La colaboración con el club permitirá a los participantes aplicar conocimientos adquiridos en el aula dentro de un contexto práctico.

El programa estará disponible para estudiantes que cumplan con los requisitos académicos establecidos por la universidad. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los lineamientos para el proceso de selección de interesados, previo al arranque de la siguiente campaña del circuito veraniego.

Publicidad