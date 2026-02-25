¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?

CIUDAD DE MÉXICO- Los capos de la droga han sido asesinados o capturados, y los cárteles se han fragmentado o colapsado, solo para ver cómo otros más violentos los sustituyen y el comercio ilícito se expande. Así pues, en casi 60 años de guerra contra las drogas, ¿qué ha funcionado realmente? El domingo, el ejército mexicano mató a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder de uno de los mayores cárteles de la droga del mundo. TE PUEDE INTERESAR: Edwin Ocampo envió un último mensaje antes de morir en operativo contra ‘El Mencho’: “Hay problemas. Te amo” Se llama Cártel Jalisco Nueva Generación, y su alcance se deja sentir en casi todos los rincones del planeta. Es más un conglomerado que una entidad única, compuesto por decenas de grupos repartidos a lo largo y ancho de México que hacen de todo, desde cultivar los aguacates que se utilizan en el guacamole de los estadounidenses hasta el contrabando de migrantes en Estados Unidos y, por supuesto, el narcotráfico. Mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses esperan a ver qué le depara al cártel en el futuro, si se designa rápidamente a un sucesor o se desata una lucha interna por quién asume el liderazgo, una cosa parece probable: por sí sola, la muerte de El Mencho no es el fin del grupo. El nombre del grupo, Cártel Jalisco Nueva Generación, subraya su ambición y lo profundamente arraigado que está en México. Erradicarlo requiere un enfoque más paciente y a largo plazo que matar o capturar a un solo hombre, afirman los analistas. “Crearon una nueva generación de hacer las cosas diferente”, dijo Carlos Pérez Ricart, experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas, un grupo de investigación mexicano. “Se usó un modo de violencia muy calculado e instrumental. Fue narcoterrorismo”.

Pérez, al igual que otros analistas, afirmó que cada nueva generación de miembros de un cártel tiende a ser más violenta que sus predecesoras, como forma de afirmar su autoridad. Con cada nueva generación, lo que antes era impensable se convierte en la nueva norma. La gratuidad de la violencia —los rivales son decapitados y sus cuerpos expuestos en parques públicos— es el punto, dijeron. Se convierte en el nuevo estándar, una forma macabra de superar a los rivales. “Los líderes actuales tienen una perspectiva de vida mucho más baja”, dijo Pérez. “Su educación suele ser menor y su apego al territorio es casi nulo”. Uno de los resultados es un desapego especialmente despiadado por el sufrimiento de la población local. Según los analistas, México libra ahora la que puede convertirse en una de las guerras contra los cárteles más sangrientas y con mayores consecuencias de su historia. TE PUEDE INTERESAR: Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México Desde 2024, el gobierno mexicano ha estado estancado en el norte, luchando contra el Cártel de Sinaloa. Ahora, el gobierno ha abierto un segundo frente, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, con base en el oeste de México pero con ramificaciones por todo el país. Los dos cárteles mexicanos, archirrivales, son posiblemente las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo. Quizá la batalla más comparable contra el narcotráfico se libró durante la presidencia de Felipe Calderón, que terminó en 2012. Pero entonces, el gobierno se enfrentaba sobre todo a un único cártel, Los Zetas, y esa lucha se concentraba en el norte de México. Las historias de los cárteles ofrecen importantes recordatorios de lo resistentes que pueden ser, incluso cuando el gobierno hace grandes avances contra ellos. El Cártel de Sinaloa, después de todo, no desapareció luego de que su jefe, Joaquín Guzmán Loera, el notorio narcotraficante conocido como El Chapo, fuera capturado y extraditado a Estados Unidos. Y el propio Cártel Jalisco Nueva Generación nació de las ruinas de otro grupo de narcotraficantes, el Cártel del Milenio, que se desintegró en luchas internas tras la captura y muerte de su cúpula. En 2009, Oseguera, el líder jalisciense asesinado el domingo, había llegado a la cima, en parte por su voluntad de adoptar niveles espectaculares de violencia para derrotar a sus enemigos. En lugar de limitarse a perseguir a capos como Oseguera, las autoridades deben adoptar un enfoque holístico para desmantelar estos grupos de forma más completa, dicen los analistas.