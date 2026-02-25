Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México

Por: Ephrat Livni

El domingo, la larga caza de Nemesio Oseguera Cervantes —el escurridizo capo conocido como el “Mencho”— llegó a un violento final, lo cual dejó un vacío de liderazgo en el Cártel Jalisco Nueva Generación y la posibilidad de que otro grupo criminal intente ocupar su lugar.

Durante la última década, Oseguera convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación —un grupo escindido que, hacia 2009, se separó del Cártel del Milenio, una rama del poderoso Cártel de Sinaloa— en el sindicato criminal más poderoso de México.

TE PUEDE INTERESAR: FGR: Familia de ‘El Mencho’ reclama los restos del presunto líder del CJNG tras su abatimiento

Lo consiguió en parte mediante acuerdos de “franquicia” con pandillas más pequeñas en zonas fuera de su control, con lo que amplió el alcance de su poder. Pero sin la autoridad central de Oseguera, los grupos que impulsaron su ascenso podrían fracturarse en facciones enfrentadas, incluso al tiempo que los cárteles rivales intenten apoderarse de los lucrativos territorios que ha dejado atrás.

Y, bajo la presión del gobierno de Donald Trump, el gobierno mexicano podría seguir persiguiendo a los principales líderes de los cárteles en su ofensiva contra los poderosos grupos delictivos del país.

He aquí un vistazo a algunos de los cárteles y organizaciones criminales que quedan en México y a sus líderes, todos ellos considerados organizaciones terroristas extranjeras en Estados Unidos.

CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN

Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como el Chorro, es uno de los miembros más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y yerno de Oseguera. Es considerado un posible sucesor del jefe fallecido, al menos por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, al menos siete miembros del cártel murieron en el violento operativo del domingo, dijeron las autoridades mexicanas. Desde entonces, el recuento de bajas ha aumentado a unas 70 personas muertas, entre miembros de la pandilla y fuerzas de seguridad. Es posible que el cártel tarde algún tiempo en reagruparse: Oseguera tenía cuatro comandantes, pero aún no está claro quién de los líderes ha sobrevivido y podría ocupar su lugar.

El hijo de Oseguera, Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, ayudó a dirigir el cártel, pero fue extraditado a Estados Unidos en 2020 y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión el año pasado.

Rosalinda González Valencia, viuda de Oseguera y conocida como la Jefa, nació en el seno de una familia criminal y es una importante operadora financiera en el cártel fundado por su esposo. Pero es difícil que una mujer asuma el mando de una organización criminal en México, según los analistas.

CÁRTEL DE SINALOA

El Cártel de Sinaloa, con sede en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, fue considerado durante mucho tiempo una de las bandas de narcotráfico más poderosas del mundo. Las autoridades estadounidenses afirman que es uno de los mayores productores y traficantes de drogas hacia Estados Unidos. Pero la organización se ha visto debilitada por la persecución de sus líderes.

El Cártel de Sinaloa produce fentanilo y otras drogas ilícitas en masa. Formó una red de células delictivas y afiliados en decenas de países, los cuales se coordinaban para traficar droga y lavar miles de millones de dólares. La mayor parte de sus ganancias proceden de las drogas, pero también se dedica a la trata de personas, el secuestro de migrantes, la tala ilegal y el robo de combustible, y ejerce el poder mediante la violencia y la intimidación.

El grupo se dividió en dos facciones enfrentadas: los Chapitos, que permanecen leales al fundador encarcelado Joaquín el Chapo Guzmán, y los Mayos, seguidores de su socio de mucho tiempo, Ismael Zambada García, conocido como el Mayo.

Actualmente, Guzmán cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense de alta seguridad.