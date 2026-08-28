Aseguran doble pipa con 67 mil litros de combustible en carretera a Monclova

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Coahuila
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    Aseguran doble pipa con 67 mil litros de combustible en carretera a Monclova
    El tractocamión fue trasladado a instalaciones de la FGR para realizar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

La unidad habría sido localizada abandonada y fue trasladada a instalaciones de la FGR para investigar la procedencia y situación legal del cargamento

Un tractocamión con doble pipa que transportaba alrededor de 67 mil litros de combustible fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, la unidad habría sido localizada abandonada sobre la carretera a Monclova, por lo que se solicitó el apoyo de una grúa para trasladarla hasta las instalaciones de la autoridad federal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/suman-tres-denuncias-por-presunto-maltrato-en-anexo-de-monclova-fge-mantiene-investigacion-JC23123974

El vehículo quedó bajo resguardo mientras se realizan las diligencias para establecer las circunstancias en las que fue encontrado.

Durante las próximas horas se llevarán a cabo los peritajes e investigaciones correspondientes para determinar la procedencia y situación legal de los aproximadamente 67 mil litros de combustible transportados en las dos pipas.

$!El vehículo habría sido localizado abandonado sobre la carretera a Monclova, de acuerdo con la información disponible.
El vehículo habría sido localizado abandonado sobre la carretera a Monclova, de acuerdo con la información disponible. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades también trabajan en la localización del propietario o responsable de la unidad para establecer su posible relación con el cargamento.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el aseguramiento.

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