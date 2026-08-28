Aseguran doble pipa con 67 mil litros de combustible en carretera a Monclova
La unidad habría sido localizada abandonada y fue trasladada a instalaciones de la FGR para investigar la procedencia y situación legal del cargamento
Un tractocamión con doble pipa que transportaba alrededor de 67 mil litros de combustible fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la información disponible, la unidad habría sido localizada abandonada sobre la carretera a Monclova, por lo que se solicitó el apoyo de una grúa para trasladarla hasta las instalaciones de la autoridad federal.
El vehículo quedó bajo resguardo mientras se realizan las diligencias para establecer las circunstancias en las que fue encontrado.
Durante las próximas horas se llevarán a cabo los peritajes e investigaciones correspondientes para determinar la procedencia y situación legal de los aproximadamente 67 mil litros de combustible transportados en las dos pipas.
Las autoridades también trabajan en la localización del propietario o responsable de la unidad para establecer su posible relación con el cargamento.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el aseguramiento.