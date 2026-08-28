Aseguran doble pipa con 67 mil litros de combustible en carretera a Monclova

Un tractocamión con doble pipa que transportaba alrededor de 67 mil litros de combustible fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, la unidad habría sido localizada abandonada sobre la carretera a Monclova, por lo que se solicitó el apoyo de una grúa para trasladarla hasta las instalaciones de la autoridad federal.