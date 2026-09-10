Imprudente transportista derriba a trabajador de Aguas de Saltillo tras quitarle derecho de paso

Un trabajador de Aguas de Saltillo resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que se desplazaba chocara contra un camión de transporte de personal en calles de la colonia Valle de las Torres, el cual se le atravesó, al poniente de Saltillo. El accidente ocurrió en el cruce de Centauro y Géminis, donde circulaba el motociclista José Ricardo “N”, de 31 años, con dirección hacia el bulevar Las Torres.

De acuerdo con los primeros reportes, Marco Arturo “N”, de 47 años, operador de un camión de la empresa Settepi, transitaba por la calle Géminis y realizó una vuelta a la izquierda para incorporarse a Centauro. Durante la maniobra, el camión habría cortado la circulación de la motocicleta, provocando el percance en el que resultó lesionado Pérez Carranza, quien se dirigía a su lugar de trabajo.