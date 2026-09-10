Imprudente transportista derriba a trabajador de Aguas de Saltillo tras quitarle derecho de paso

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    Imprudente transportista derriba a trabajador de Aguas de Saltillo tras quitarle derecho de paso
    El camión de transporte de personal habría cortado la circulación de la motocicleta durante una vuelta a la izquierda. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un camión de transporte de personal que presuntamente le cortó la circulación

Un trabajador de Aguas de Saltillo resultó lesionado luego de que la motocicleta en la que se desplazaba chocara contra un camión de transporte de personal en calles de la colonia Valle de las Torres, el cual se le atravesó, al poniente de Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de Centauro y Géminis, donde circulaba el motociclista José Ricardo “N”, de 31 años, con dirección hacia el bulevar Las Torres.

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$!El motociclista se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue embestido por la unidad de Settepi.
El motociclista se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue embestido por la unidad de Settepi. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, Marco Arturo “N”, de 47 años, operador de un camión de la empresa Settepi, transitaba por la calle Géminis y realizó una vuelta a la izquierda para incorporarse a Centauro.

Durante la maniobra, el camión habría cortado la circulación de la motocicleta, provocando el percance en el que resultó lesionado Pérez Carranza, quien se dirigía a su lugar de trabajo.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al trabajador lesionado tras el percance.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al trabajador lesionado tras el percance. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al trabajador y valorar las lesiones que presentó tras el accidente.

Posteriormente, la aseguradora llegó a un convenio con el motociclista y le proporcionó un pase médico para que recibiera la atención correspondiente.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para establecer las responsabilidades.

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