Saltillo: CFE y Agsal necesitan mejorar su coordinación

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Opinión
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El suministro eléctrico es indispensable para casi cualquier actividad, pero es estratégico en términos del funcionamiento del sistema de distribución de agua potable

En las concentraciones urbanas, donde vivimos la mayor parte de las personas, los servicios públicos básicos representan un elemento fundamental de la normalidad. Las interrupciones en el suministro de agua potable y energía eléctrica pueden alterar de manera grave la vida cotidiana si son frecuentes o prolongadas.

El corte en la telefonía o el internet también afecta nuestra cotidianidad, desde luego, pero claramente la energía eléctrica y el agua constituyen el cimiento sin el cual es imposible construir el espacio individual y colectivo. Por ello justamente, quienes tienen a su cargo dichos servicios deben procurar que funcionen de forma ininterrumpida.

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Pero incluso entre estos dos servicios existe una jerarquía. No necesita explicarse mucho el hecho de que, sin energía eléctrica, prácticamente es imposible que cualquier persona desarrolle sus actividades ordinarias. Y eso incluye al suministro de agua potable: sin electricidad es imposible operarlo.

La experiencia reciente indica, además, como se ha informado ampliamente, que en una ciudad como la nuestra, cuando el sistema de distribución de agua se paraliza por falta de electricidad, los efectos de tal suspensión se prolongan mucho más allá del momento en el cual se restablece la energía eléctrica.

Y esto ocurre, como han explicado los técnicos, porque los desniveles que tiene la mancha urbana provocan que las tuberías que se encuentran en las zonas más altas se vayan vaciando por efecto de la gravedad, pues quienes habitan las viviendas que se ubican en las zonas bajas las drenan.

El problema es que para volver a llenar las tuberías y que los usuarios de las zonas altas reciban nuevamente el líquido pueden pasar horas e incluso días enteros. Justamente por ello, resulta crítico que los “apagones” que estamos sufriendo no sean prolongados.

Y para que esto ocurra, como se ha comentado en ocasiones anteriores, resulta indispensable que quienes administran el sistema de distribución de energía eléctrica realicen una adecuada priorización de los servicios que resultan estratégicos y, por tanto, no pueden quedarse sin suministro.

Lo anterior resulta particularmente importante en esta época del año, en que las altas temperaturas convierten al servicio de agua potable, de por sí vital, en uno aún más necesario.

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Cabría esperar en este sentido que las autoridades de todos los órdenes de gobierno establezcan mecanismos de coordinación mediante los cuales se construyan las garantías necesarias para que la CFE y Agsal actúen de forma coordinada.

La información disponible indica que tal coordinación no existe actualmente. Lo deseable sería que, a partir de los perjuicios que los apagones han causado en las últimas semanas, los mecanismos de cooperación interinstitucional se construyan a toda velocidad.

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