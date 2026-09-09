Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio, criticó con dureza a los gobiernos de izquierda en América Latina durante su gira política en el hemisferio sur. El funcionario afirmó que este modelo político provocó graves crisis económicas y sociales en los países donde gobierna.

¿QUÉ PAÍSES REPRESENTAN LAS CONSECUENCIAS DE LA IZQUIERDA SEGÚN RUBIO?

De acuerdo con el secretario durante un mensaje emitido en Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua son los ejemplos más claros del problema de la izquierda. El funcionario aseguró que las políticas de estos gobiernos destruyeron las instituciones de sus naciones y afectaron la calidad de vida de los habitantes.

ESTOS GOBIERNOS PUEDEN TRAER CONSECUENCIAS PARA EL CONTINENTE

El funcionario estadounidense también advirtió que el impacto negativo de estos gobiernos no se limita a esos tres países. Según Rubio, las consecuencias económicas y políticas se extienden a toda la región donde la izquierda ha llegado al poder.

Las declaraciones del senador se llevaron a cabo mediante las preguntas de algunos reporteros en Ecuador, donde Rubio permanece por su gira política en América Latina.