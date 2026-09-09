Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina

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    Marco Rubio critica a la izquierda en América Latina
    Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. CUARTOSCURO

El secretario de Estado de EE. UU. afirma que la izquierda destruyó países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó con dureza a los gobiernos de izquierda en América Latina durante su gira política en el hemisferio sur. El funcionario afirmó que este modelo político provocó graves crisis económicas y sociales en los países donde gobierna.

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¿QUÉ PAÍSES REPRESENTAN LAS CONSECUENCIAS DE LA IZQUIERDA SEGÚN RUBIO?

De acuerdo con el secretario durante un mensaje emitido en Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua son los ejemplos más claros del problema de la izquierda. El funcionario aseguró que las políticas de estos gobiernos destruyeron las instituciones de sus naciones y afectaron la calidad de vida de los habitantes.

ESTOS GOBIERNOS PUEDEN TRAER CONSECUENCIAS PARA EL CONTINENTE

El funcionario estadounidense también advirtió que el impacto negativo de estos gobiernos no se limita a esos tres países. Según Rubio, las consecuencias económicas y políticas se extienden a toda la región donde la izquierda ha llegado al poder.

Las declaraciones del senador se llevaron a cabo mediante las preguntas de algunos reporteros en Ecuador, donde Rubio permanece por su gira política en América Latina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marco-rubio-advierte-que-el-narco-controla-zonas-de-mexico-CL23390174

Sus palabras marcan un punto clave en las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, definiendo la agenda de Whasington para la región, pues sus respuestas abordan acusaciones contra los gobiernos de izquierda por desestabilizar la región, siendo Venezuela, Cuba y Nicaragua los señalados y a su vez, los más afectados.

Advierte también sobre cómo las crisis locales terminan afectando al continente, por lo que el gobierno de Estados Unidos reafirma línea dura en su política exterior hacia Latinoamérica.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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