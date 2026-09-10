‘Es un atrevimiento jurídico’: califica Poder Judicial de Coahuila actuación de juez en Hidalgo en caso Tania Flores

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    ‘Es un atrevimiento jurídico’: califica Poder Judicial de Coahuila actuación de juez en Hidalgo en caso Tania Flores
    El magistrado sostuvo que la competencia del proceso penal de Flores corresponde a los tribunales de Coahuila. HÉCTOR GARCÍA

Sostiene Mery Ayup que la competencia del caso por daño al erario local corresponde a la entidad y acusan intentos de manipulación política

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila de Zaragoza, Miguel Felipe Mery Ayup, calificó como un “atrevimiento jurídico” la resolución dictada por un juzgador del estado de Hidalgo en torno al proceso penal que enfrenta la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, al sostener que el asunto compete de manera exclusiva a los tribunales locales.

Mery Ayup desmintió los señalamientos de la defensa de la procesada y precisó su situación actual: “La competencia pues es de Coahuila y no una competencia de un juez de Hidalgo [...] Siempre ha estado la persona imputada en el penal de Saltillo”.

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Aclaró que el fuero federal no tiene jurisdicción directa sobre las conductas delictivas imputadas a la exalcaldesa, al señalar que la causa penal responde a un “daño al erario público local, no federal”.

Respecto a las irregularidades en el procedimiento iniciado en la entidad vecina, el presidente del Tribunal Superior confirmó las sanciones contra el funcionario que intervino en el caso: “Este juez ha sido el secretario en funciones de juez en Hidalgo. Fue suspendido por esta acción el viernes”.

En este sentido, Mery Ayup destacó que tanto la jueza del Octavo Distrito con sede en Coahuila, Vanessa Revilla, como la jueza que ingresó en sustitución del funcionario suspendido en Hidalgo determinaron expresamente que la competencia legal y territorial del caso corresponde a Coahuila.

Asimismo, reiteró que la actuación del órgano judicial hidalguense carece de sustento dentro del marco legal: “Es un atrevimiento jurídico lo que hizo”, al considerar improcedente pretender invalidar las actuaciones y medidas dictadas en Coahuila.

Mery Ayup subrayó que la custodia legal de la exalcaldesa está resguardada por la justicia federal con sede en la entidad, al citar el mandato judicial correspondiente: “Está bajo mi custodia, no de nadie más”.

En relación con el trasfondo institucional y legislativo de estas determinaciones, cuestionó que se recurra a juzgados foráneos y apuntó que dicho fenómeno deriva de la “reforma judicial”, la cual, afirmó, ha dado paso a actuaciones ilegales.

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El magistrado presidente garantizó que los tribunales coahuilenses se mantendrán al margen de presiones externas: “No nos vamos a dejar presionar por cuestiones políticas o personajes”, al tiempo que señaló que se priorizará la autonomía del juez encargado de la causa.

Por último, afirmó que el Poder Judicial velará por el cumplimiento de la ley sin excepciones: “No vamos a permitir atropellos de parte de ninguna juzgadora o juzgador, pero tampoco vamos a permitir imposiciones”, garantizando una “justicia muy profesional”.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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