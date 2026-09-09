Saltillo Soccer debuta con triunfo 3-0 en la Copa Promesas ante Club Calor

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    Saltillo Soccer debuta con triunfo 3-0 en la Copa Promesas ante Club Calor
    Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas. FOTO: SALTILLO SOCCER

Después de conseguir su primera victoria en Liga Premier ante Real Apodaca, Saltillo Soccer volvió a ganar y comenzó con tres puntos en la Copa Promesas

Saltillo Soccer comenzó con el pie derecho su participación en la primera edición de la Copa Promesas, luego de imponerse 3-0 al Club Calor y sumar sus primeras tres unidades dentro del Grupo 3 de la competencia Sub-21.

Los Coyotes resolvieron el encuentro en la segunda mitad, después de un primer tiempo sin anotaciones. Yair Nuncio abrió el marcador al minuto 49, mientras que Edwin Rodríguez amplió la ventaja al 59’.

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Con el partido bajo control, Saltillo Soccer encontró un tercer tanto en los minutos finales. Julio Rodríguez apareció al 88’ para establecer el 3-0 definitivo y asegurar el triunfo en el estreno del conjunto saltillense dentro del torneo.

$!Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.
Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas. FOTO: SALTILLO SOCCER

Este resultado llega apenas unos días después de que Saltillo Soccer consiguiera su primera victoria de la temporada en la Liga Premier Serie A, tras superar a Real Apodaca en la segunda jornada.

El inicio de campaña había representado un tropiezo para los Coyotes, quienes cayeron ante La Tribu de Ciudad Juárez en su debut de Liga Premier. Sin embargo, el equipo reaccionó en su siguiente compromiso para conseguir sus primeros puntos y ahora trasladó ese buen resultado a la Copa Promesas.

$!Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.
Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas. FOTO: SALTILLO SOCCER

SALTILLO TOMA CONFIANZA EN LA COPA PROMESAS

La Copa Promesas representa una competencia adicional para el desarrollo de jugadores jóvenes. El torneo reúne a 64 equipos de Liga MX, Liga Premier y Liga TDP, distribuidos en 16 grupos regionales, con planteles integrados por futbolistas nacidos a partir de 2005.

Saltillo Soccer forma parte del Grupo 3, donde además de Club Calor tiene como rivales a Santos Laguna e Irritilas FC. El torneo también contempla visorías de clubes de la Liga MX y de la Selección Nacional de México, por lo que los futbolistas participantes tendrán una oportunidad adicional de mostrar su desempeño.

$!Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas.
Yair Nuncio, Edwin Rodríguez y Julio Rodríguez marcaron los goles con los que los Coyotes resolvieron su primer partido de Copa Promesas. FOTO: SALTILLO SOCCER

Con el 3-0 ante Club Calor, los Coyotes arrancan su camino en esta nueva competencia con tres puntos y una diferencia de goles favorable. El resultado también mantiene la dinámica positiva que el equipo comenzó a construir después de su derrota ante La Tribu y el triunfo posterior frente a Real Apodaca.

Ahora, Saltillo Soccer deberá continuar con su calendario tanto en Liga Premier como en Copa Promesas, con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y dar minutos a los jugadores que forman parte de este proyecto juvenil.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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