Impulsa Saltillo convivencia comunitaria con torneo ‘Calle x Cancha’

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    Impulsa Saltillo convivencia comunitaria con torneo ‘Calle x Cancha’
    Miguel Ángel Garza Félix señaló que estas estrategias buscan generar entornos positivos para jóvenes. CORTESÍA

Municipio impulsa acciones de proximidad social y participación ciudadana

Para fortalecer la convivencia comunitaria y promover espacios de participación para las y los jóvenes, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó el torneo “Calle x Cancha” en el Parque Carlos R. González, donde participaron equipos de distintos sectores de Saltillo.

Durante la jornada deportiva se dieron cita jóvenes de colonias y barrios como Ojo de Agua, Bellavista y Águila de Oro, además de familias y habitantes de estos sectores que acudieron para apoyar a los participantes y convivir en el espacio público.

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El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento de la convivencia social, la participación comunitaria y el acercamiento entre ciudadanía y autoridades a través de dinámicas recreativas y deportivas.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes de proximidad social, prevención y participación ciudadana mediante programas desarrollados en espacios públicos, escuelas y distintos sectores habitacionales de la ciudad.

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En el torneo participaron los equipos Eisko Bellavista, Millonarios Ojo de Agua, Trolas del Águila, Cobras Bellavista, Parranderos Bellavista, Galleros Bellavista y Gatos de la Loma, quienes protagonizaron encuentros deportivos en un ambiente de convivencia.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estas actividades forman parte de estrategias de intervención comunitaria orientadas a fortalecer la convivencia y generar entornos de participación positiva para las juventudes.

$!Equipos de Ojo de Agua, Bellavista y Águila de Oro formaron parte de la jornada deportiva.
Equipos de Ojo de Agua, Bellavista y Águila de Oro formaron parte de la jornada deportiva. CORTESÍA

Durante el evento también se instalaron módulos de salud y prevención de adicciones dirigidos a las y los asistentes, como parte de las acciones integrales impulsadas por las autoridades municipales.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las próximas jornadas deportivas de “Calle x Cancha” continuarán desarrollándose en otros sectores de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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