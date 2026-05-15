Impulsa Saltillo convivencia comunitaria con torneo ‘Calle x Cancha’

Para fortalecer la convivencia comunitaria y promover espacios de participación para las y los jóvenes, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó el torneo “Calle x Cancha” en el Parque Carlos R. González, donde participaron equipos de distintos sectores de Saltillo. Durante la jornada deportiva se dieron cita jóvenes de colonias y barrios como Ojo de Agua, Bellavista y Águila de Oro, además de familias y habitantes de estos sectores que acudieron para apoyar a los participantes y convivir en el espacio público.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que este tipo de actividades contribuyen al fortalecimiento de la convivencia social, la participación comunitaria y el acercamiento entre ciudadanía y autoridades a través de dinámicas recreativas y deportivas. Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes de proximidad social, prevención y participación ciudadana mediante programas desarrollados en espacios públicos, escuelas y distintos sectores habitacionales de la ciudad.

En el torneo participaron los equipos Eisko Bellavista, Millonarios Ojo de Agua, Trolas del Águila, Cobras Bellavista, Parranderos Bellavista, Galleros Bellavista y Gatos de la Loma, quienes protagonizaron encuentros deportivos en un ambiente de convivencia. Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que estas actividades forman parte de estrategias de intervención comunitaria orientadas a fortalecer la convivencia y generar entornos de participación positiva para las juventudes.

Durante el evento también se instalaron módulos de salud y prevención de adicciones dirigidos a las y los asistentes, como parte de las acciones integrales impulsadas por las autoridades municipales. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las próximas jornadas deportivas de “Calle x Cancha” continuarán desarrollándose en otros sectores de Saltillo.

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