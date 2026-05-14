TecNM-Saltillo transforma su plaza central en laboratorio abierto con Feria de la Ciencia

La ciencia salió de las aulas y tomó el corazón del campus. El Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo celebró la edición 2026 de su Feria de las Ciencias con un formato renovado, dinámico y al aire libre, reuniendo a estudiantes, docentes y comunidad tecnológica en una jornada dedicada al conocimiento, la experimentación y la divulgación académica. Por primera vez, el encuentro se desarrolló en la media luna de la plazoleta central del plantel, convirtiendo este espacio en un escaparate interactivo donde 12 equipos presentaron proyectos, demostraciones y diversas actividades derivadas de las asignaturas del área de Ciencias Básicas.

El arranque del evento estuvo encabezado por Daniel Salas Rodríguez, jefe del Departamento de Ciencias Básicas, quien destacó la importancia de acercar a las y los estudiantes a disciplinas fundamentales como la física, la química y las matemáticas, recordando que su aplicación está presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana.

CAPÍTULO ESTUDIANTIL IMPULSA NUEVA ETAPA CADÉMICA Durante su intervención, Salas Rodríguez reconoció además la consolidación del Capítulo Estudiantil de Ciencias Básicas, conformado en 2025, agrupación que asumió el liderazgo organizativo de esta edición bajo la coordinación de José Ángel Hernández de León y las y los integrantes del colectivo estudiantil. El funcionario estuvo acompañado por Norma Hernández Flores, Alma Leticia Cázares Arreguín e Isidro Gustavo de la Peña Flores, quienes participaron en la planeación, diseño y ejecución de la jornada. PROYECTOS NACIDOS EN EL AULA LLEGAN A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA José Ángel Hernández de León explicó que la finalidad de esta iniciativa es abrir espacios donde el alumnado pueda comprender que las ciencias básicas no sólo forman parte del plan de estudios, sino que representan herramientas esenciales para elevar su desempeño académico dentro de las distintas ingenierías. Los 12 proyectos exhibidos fueron desarrollados dentro de las materias curriculares, con asesoría directa del personal docente, integrando estudiantes de diferentes especialidades y permitiendo poner en práctica conocimientos, habilidades técnicas y trabajo colaborativo.

Además, profesoras y profesores del departamento participaron como asesores académicos, fortaleciendo la preparación de quienes también representarán al plantel en futuros encuentros nacionales del área. Con actividades como ésta, el TecNM-Saltillo reafirma su apuesta por una formación integral, donde la experimentación, la curiosidad y el rigor científico se convierten en parte esencial del perfil profesional de sus estudiantes.

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