Saltillo espera derrama de más de 3.2 mdp por partido de la Selección Mexicana

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo espera derrama de más de 3.2 mdp por partido de la Selección Mexicana
    Desde la CANIRAC, Isidoro García estimó que el próximo partido de la Selección Mexicana podría generar una derrama económica superior a los 3 millones de pesos en Saltillo. VANGUARDIA

Restaurantes, bares y comercios prevén mayor afluencia de clientes gracias al horario nocturno del encuentro

El sector restaurantero y comercial de Saltillo mantiene altas expectativas de reactivación económica de cara al próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial, programado para este jueves por la tarde-noche.

El gremio confía en que el horario del encuentro impulse el consumo local por encima de la jornada anterior, atrayendo a una mayor cantidad de aficionados a restaurantes, bares y establecimientos de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-inaugurara-su-primer-sistema-inteligente-de-almacenamiento-energetico-bess-DE21435600

Isidoro García, presidente de la CANIRAC Saltillo, señaló que, tras alcanzar una derrama económica de 2.8 millones de pesos durante el partido pasado, las proyecciones para este nuevo encuentro son todavía más optimistas.

”Yo creo que sí podemos superar los 3 millones de pesos porque el jueves pasado fue un horario de la 1:00 de la tarde”, comentó.

El dirigente explicó que, en el encuentro anterior, las actividades laborales limitaron la permanencia de los clientes y el consumo de bebidas; sin embargo, el horario estelar de este jueves podría elevar la derrama económica hasta los 3.2 millones de pesos.

Respecto a la incertidumbre generada por los derechos de transmisión y las posibles inspecciones a establecimientos, García descartó afectaciones y llamó al gremio a mantener la confianza para aprovechar la actividad que genera el Mundial.

Por su parte, Alan Duarte, dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, coincidió en que el encuentro tendrá un impacto positivo en las distintas zonas comerciales de la ciudad.

$!Alan Duarte, dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, prevé una alta afluencia de clientes y hasta cupo lleno en restaurantes y bares durante el encuentro de la Selección Mexicana.
Alan Duarte, dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, prevé una alta afluencia de clientes y hasta cupo lleno en restaurantes y bares durante el encuentro de la Selección Mexicana. VANGUARDIA

”Tenemos buenas expectativas para el partido de México de este jueves, principalmente para restaurantes, bares y establecimientos donde las familias y grupos de amigos acostumbran reunirse”, afirmó.

El representante del comercio organizado estimó que algunos establecimientos podrían registrar incrementos de hasta 75 por ciento en su afluencia e incluso alcanzar cupo lleno durante la jornada.

Finalmente, las autoridades municipales informaron que, de manera paralela a la actividad comercial, el Ayuntamiento de Saltillo espera recibir alrededor de mil 500 visitantes en el evento público FutFest.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Restaurantes
Economía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Canirac Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate

true

POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario
Luego de varias horas de incertidumbre para sus familiares, la menor fue localizada en buen estado de salud y entregada a las autoridades correspondientes para su posterior reintegración con su familia.

Localizan sana y salva a menor reportada como desaparecida en Saltillo
Organizadores estiman que la realización del evento generará una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y comercial de la región.

Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición
Jesús Talamantes celebra su victoria que le otorgó el oro en la división de 90 kg Élite.

Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026
Donald Trump anunció que el acuerdo abriría el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el suministro energético mundial.

Trump disipa la guerra que él mismo inició sin cumplir todos sus objetivos
Trabajadores en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut, Líbano. El ataque generó más dudas sobre la firma del acuerdo de alto el fuego prometido.

El descontento en torno al acuerdo marco entre EU e Irán crece en Israel