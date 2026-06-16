Saltillo espera derrama de más de 3.2 mdp por partido de la Selección Mexicana

El gremio confía en que el horario del encuentro impulse el consumo local por encima de la jornada anterior, atrayendo a una mayor cantidad de aficionados a restaurantes, bares y establecimientos de la ciudad.

El sector restaurantero y comercial de Saltillo mantiene altas expectativas de reactivación económica de cara al próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial, programado para este jueves por la tarde-noche.

Isidoro García, presidente de la CANIRAC Saltillo, señaló que, tras alcanzar una derrama económica de 2.8 millones de pesos durante el partido pasado, las proyecciones para este nuevo encuentro son todavía más optimistas.

”Yo creo que sí podemos superar los 3 millones de pesos porque el jueves pasado fue un horario de la 1:00 de la tarde”, comentó.

El dirigente explicó que, en el encuentro anterior, las actividades laborales limitaron la permanencia de los clientes y el consumo de bebidas; sin embargo, el horario estelar de este jueves podría elevar la derrama económica hasta los 3.2 millones de pesos.

Respecto a la incertidumbre generada por los derechos de transmisión y las posibles inspecciones a establecimientos, García descartó afectaciones y llamó al gremio a mantener la confianza para aprovechar la actividad que genera el Mundial.

Por su parte, Alan Duarte, dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, coincidió en que el encuentro tendrá un impacto positivo en las distintas zonas comerciales de la ciudad.