Saltillo espera derrama de más de 3.2 mdp por partido de la Selección Mexicana
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Restaurantes, bares y comercios prevén mayor afluencia de clientes gracias al horario nocturno del encuentro
El sector restaurantero y comercial de Saltillo mantiene altas expectativas de reactivación económica de cara al próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial, programado para este jueves por la tarde-noche.
El gremio confía en que el horario del encuentro impulse el consumo local por encima de la jornada anterior, atrayendo a una mayor cantidad de aficionados a restaurantes, bares y establecimientos de la ciudad.
Isidoro García, presidente de la CANIRAC Saltillo, señaló que, tras alcanzar una derrama económica de 2.8 millones de pesos durante el partido pasado, las proyecciones para este nuevo encuentro son todavía más optimistas.
”Yo creo que sí podemos superar los 3 millones de pesos porque el jueves pasado fue un horario de la 1:00 de la tarde”, comentó.
El dirigente explicó que, en el encuentro anterior, las actividades laborales limitaron la permanencia de los clientes y el consumo de bebidas; sin embargo, el horario estelar de este jueves podría elevar la derrama económica hasta los 3.2 millones de pesos.
Respecto a la incertidumbre generada por los derechos de transmisión y las posibles inspecciones a establecimientos, García descartó afectaciones y llamó al gremio a mantener la confianza para aprovechar la actividad que genera el Mundial.
Por su parte, Alan Duarte, dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, coincidió en que el encuentro tendrá un impacto positivo en las distintas zonas comerciales de la ciudad.
”Tenemos buenas expectativas para el partido de México de este jueves, principalmente para restaurantes, bares y establecimientos donde las familias y grupos de amigos acostumbran reunirse”, afirmó.
El representante del comercio organizado estimó que algunos establecimientos podrían registrar incrementos de hasta 75 por ciento en su afluencia e incluso alcanzar cupo lleno durante la jornada.
Finalmente, las autoridades municipales informaron que, de manera paralela a la actividad comercial, el Ayuntamiento de Saltillo espera recibir alrededor de mil 500 visitantes en el evento público FutFest.