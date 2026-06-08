Impulsarán en Saltillo nuevas rutas para ampliar la cobertura

El alcalde Javier Díaz González señaló que, además de fortalecer la movilidad urbana, el Gobierno Municipal mantendrá el impulso a las obras sociales durante los próximos meses, enfocándose principalmente en servicios básicos de alta demanda.

Para la segunda mitad de la actual administración municipal, Saltillo priorizará un plan de movilidad sustentable que contempla la incorporación de rutas alimentadoras al sistema de transporte público, con el objetivo de ampliar las opciones de traslado para trabajadores, estudiantes y familias.

Entre las acciones previstas destacan trabajos de pavimentación y recarpeteo de vialidades, así como la ampliación y mejora de la infraestructura de drenaje pluvial y sanitario en distintos sectores de la ciudad.

“Vamos a seguir trabajando con la incorporación de rutas alimentadoras en el transporte público para garantizar que una mayor cantidad de saltillenses tenga opciones de movilidad. Asimismo, continuaremos con una gran cantidad de obras sociales que iniciamos durante el primer semestre de este año”, expresó el alcalde.

Finalmente, el munícipe adelantó que el próximo 25 de junio serán inauguradas dos nuevas macroplazas urbanas en las colonias Satélite Sur y Lomas del Refugio, como parte del programa “Activa tu Parque”.

Díaz González informó que ambos espacios contarán con el apadrinamiento del basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes, quien participará en las actividades relacionadas con la apertura de estas áreas recreativas para la comunidad.