Impulsarán en Saltillo nuevas rutas para ampliar la cobertura

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    Impulsarán en Saltillo nuevas rutas para ampliar la cobertura
    La administración municipal mantendrá inversiones en servicios básicos y transporte público. CORTESÍA

Se incorporarán rutas alimentadoras al sistema de transporte público para mejorar la conectividad de la población

Para la segunda mitad de la actual administración municipal, Saltillo priorizará un plan de movilidad sustentable que contempla la incorporación de rutas alimentadoras al sistema de transporte público, con el objetivo de ampliar las opciones de traslado para trabajadores, estudiantes y familias.

El alcalde Javier Díaz González señaló que, además de fortalecer la movilidad urbana, el Gobierno Municipal mantendrá el impulso a las obras sociales durante los próximos meses, enfocándose principalmente en servicios básicos de alta demanda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-rutas-alimentadoras-benefician-a-miles-de-usuarios-del-transporte-publico-MA21219489

Entre las acciones previstas destacan trabajos de pavimentación y recarpeteo de vialidades, así como la ampliación y mejora de la infraestructura de drenaje pluvial y sanitario en distintos sectores de la ciudad.

“Vamos a seguir trabajando con la incorporación de rutas alimentadoras en el transporte público para garantizar que una mayor cantidad de saltillenses tenga opciones de movilidad. Asimismo, continuaremos con una gran cantidad de obras sociales que iniciamos durante el primer semestre de este año”, expresó el alcalde.

Finalmente, el munícipe adelantó que el próximo 25 de junio serán inauguradas dos nuevas macroplazas urbanas en las colonias Satélite Sur y Lomas del Refugio, como parte del programa “Activa tu Parque”.

Díaz González informó que ambos espacios contarán con el apadrinamiento del basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes, quien participará en las actividades relacionadas con la apertura de estas áreas recreativas para la comunidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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