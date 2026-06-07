Saltillo: Rutas alimentadoras benefician a miles de usuarios del transporte público

Las tres rutas alimentadoras que actualmente operan en Saltillo benefician diariamente a miles de usuarios del transporte público, al facilitar sus traslados hacia centros de trabajo, escuelas, hospitales y distintos puntos de la ciudad, informó el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS). El director del organismo, Víctor de la Rosa Molina, señaló que estas rutas complementan el sistema de transporte impulsado por la administración del alcalde Javier Díaz González y se integran a las rutas troncales del programa “Aquí Vamos Gratis”, con el objetivo de mejorar la conectividad entre diversos sectores de la capital coahuilense.

Asimismo, se mantienen las tarifas vigentes para los usuarios. El costo es de 15 pesos para la tarifa general sin tarjeta; mientras que con la tarjeta “Aquí Vamos” la tarifa general es de 13 pesos, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y gratuita para personas con discapacidad. Las autoridades municipales señalaron que continuará la implementación de nuevas rutas alimentadoras como parte de la estrategia para fortalecer el sistema de movilidad urbana y ofrecer más opciones de transporte a la población.

“Estas rutas han beneficiado a miles de personas en sus recorridos diarios y vamos a seguir implementando más rutas alimentadoras para conectar de mejor manera los distintos sectores de Saltillo”, destacó el funcionario. La primera ruta en entrar en operación fue la RS-714, que enlaza las colonias Mirasierra y Saltillo 2000 mediante vialidades estratégicas como Prolongación Otilio González, Eulalio Gutiérrez, Pedro Figueroa, Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Posteriormente se incorporó la ruta RS-716, que conecta las colonias Colinas de Santiago, al oriente de la ciudad, con La Minita, al poniente, pasando por la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y el primer cuadro de Saltillo. La tercera ruta alimentadora es la RS-211, que inicia su recorrido en la colonia Diana Laura, al surponiente de la ciudad, atraviesa gran parte del periférico Luis Echeverría Álvarez y concluye en las inmediaciones del Biblioparque Norte. El IMMUS informó que las tres rutas operan de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y los domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

Asimismo, se mantienen las tarifas vigentes para los usuarios. El costo es de 15 pesos para la tarifa general sin tarjeta; mientras que con la tarjeta “Aquí Vamos” la tarifa general es de 13 pesos, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y gratuita para personas con discapacidad. Las autoridades municipales señalaron que continuará la implementación de nuevas rutas alimentadoras como parte de la estrategia para fortalecer el sistema de movilidad urbana y ofrecer más opciones de transporte a la población.

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