IMSS realizará campaña gratuita de vasectomías sin bisturí en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    IMSS realizará campaña gratuita de vasectomías sin bisturí en Saltillo
    El IMSS ofrecerá procedimientos de vasectomía sin bisturí sin costo del 21 al 24 de julio en la UMAA No. 89 de Saltillo. CORTESÍA

El registro ya está abierto; el procedimiento se efectuará del 21 al 24 de julio con atención ambulatoria

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo una jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 de Saltillo, con el propósito de fortalecer las acciones de planificación familiar y fomentar una paternidad responsable.

La campaña se desarrollará del 21 al 24 de julio de 2026 y contempla un procedimiento ambulatorio, por lo que los pacientes no requieren hospitalización y pueden regresar a sus actividades habituales siguiendo las recomendaciones médicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-ramos-arizpe-alinean-proyectos-para-fortalecer-la-conexion-metropolitana-CF22142563

El IMSS informó que la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, rápido y seguro, que no afecta el desempeño sexual del hombre y representa una alternativa eficaz para quienes han decidido concluir su etapa reproductiva.

Las personas interesadas ya pueden realizar su registro en el área de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 16, donde recibirán información sobre los requisitos y la valoración previa al procedimiento.

El horario de inscripción es de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. La institución invitó a los derechohabientes a aprovechar esta campaña, que será totalmente gratuita y forma parte de las estrategias de salud reproductiva impulsadas por el Seguro Social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Cirugías

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya
NosotrAs: Cuidar también vuelve invisible

NosotrAs: Cuidar también vuelve invisible
true

POLITICÓN: Huachicol fiscal en Piedras Negras, ¿qué está haciendo Jacobo Rodríguez?
Familiares de Silvia Aracely difundieron imágenes del presunto responsable para apoyar en su localización.

Difunden rostro y vehículo del presunto feminicida de Aracely en Monclova; temen que huya a EU
Autoridades mantienen monitoreo permanente de la grieta en Tierras Prietas y descartan riesgo para la población.

Refuerzan seguridad y supervisan falla geológica en Arteaga previo a temporada vacacional
Erika Muñoz formó parte del equipo de voluntarios que trabajó durante el Mundial 2026 en Monterrey.

Mundial 2026 en Monterrey: La voluntaria veracruzana que vivió la Copa desde las entrañas
La Embajada de Francia en Argentina vetó a Hebe Casado de actividades bilaterales tras calificar a la selección francesa como “equipo africano”.

Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol

Tanto Estados Unidos como Irán afirmaron el lunes que controlaban el estrecho de Ormuz tras un fin de semana de ataques que se extendieron por Oriente Medio.

EU usa por primera vez drones marítimos contra centro para submarinos en Irán