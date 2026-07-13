IMSS realizará campaña gratuita de vasectomías sin bisturí en Saltillo

La campaña se desarrollará del 21 al 24 de julio de 2026 y contempla un procedimiento ambulatorio, por lo que los pacientes no requieren hospitalización y pueden regresar a sus actividades habituales siguiendo las recomendaciones médicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevará a cabo una jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 89 de Saltillo, con el propósito de fortalecer las acciones de planificación familiar y fomentar una paternidad responsable.

El IMSS informó que la vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, rápido y seguro, que no afecta el desempeño sexual del hombre y representa una alternativa eficaz para quienes han decidido concluir su etapa reproductiva.

Las personas interesadas ya pueden realizar su registro en el área de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 16, donde recibirán información sobre los requisitos y la valoración previa al procedimiento.

El horario de inscripción es de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas. La institución invitó a los derechohabientes a aprovechar esta campaña, que será totalmente gratuita y forma parte de las estrategias de salud reproductiva impulsadas por el Seguro Social.