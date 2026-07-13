Saltillo y Ramos Arizpe alinean proyectos para fortalecer la conexión metropolitana

Con el objetivo de consolidar un sistema de transporte más eficiente entre Saltillo y Ramos Arizpe, los alcaldes Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino sostuvieron una reunión de trabajo con el subsesecretario de Transporte y Movilidad de Coahuila, Fernando Gutiérrez Pérez, para dar seguimiento a proyectos estratégicos que mejoren la conectividad entre ambos municipios. Durante el encuentro celebrado en la Presidencia Municipal de Saltillo, las autoridades analizaron distintas acciones orientadas a responder al crecimiento urbano y económico de la región sureste del estado, donde diariamente miles de personas se desplazan entre ambas ciudades por motivos laborales, escolares y de servicios.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado permitirá impulsar soluciones acordes con el dinamismo que caracteriza a esta zona metropolitana. ”Estamos trabajando en equipo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambos municipios en materia de transporte y desplazamiento”, expresó. Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que la estrategia conjunta busca reducir los tiempos de traslado y ofrecer alternativas que beneficien directamente a la población. ”Trabajamos con el alcalde Tomás Gutiérrez y con el Gobierno del Estado para atender un tema prioritario como es el transporte. Queremos que las personas pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias”, señaló. IMPULSAN TRANSPORTE METROPOLITANO Los presidentes municipales coincidieron en que contar con una infraestructura de movilidad moderna resulta indispensable para mantener la competitividad y el desarrollo económico de la región. Como parte de los esfuerzos implementados, destacaron programas como ”Aquí Vamos Gratis”, en Saltillo, y la ”Ruta Estudiantil”, en Ramos Arizpe, ambos enfocados en facilitar los desplazamientos de distintos sectores de la población.

El subsecretario de Transporte y Movilidad, Fernando Gutiérrez Pérez, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado a los proyectos que contribuyan a mejorar los traslados cotidianos de la ciudadanía y fortalezcan la integración entre los municipios. Entre los temas revisados durante la reunión figuraron el desarrollo de rutas alimentadoras, la operación de rutas troncales gratuitas implementadas por ambos ayuntamientos y el proyecto del tren de pasajeros que atravesará esta región de Coahuila, además de otras iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura de transporte. En la reunión también participaron el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana de Saltillo, Víctor de la Rosa Molina, y el director de Transporte de Ramos Arizpe, Juan Alberto García Leija.

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