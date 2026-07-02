Choque de camionetas provoca caos vial en bulevar Fundadores

El accidente también originó la movilización de una ambulancia para valorar a un joven de 20 años, quien conducía una camioneta Chevrolet. Asimismo, fueron valoradas dos mujeres y un menor de edad que viajaban a bordo de una camioneta Jetour.

Un choque por alcance entre dos camionetas provocó un caos vial sobre el puente del bulevar Los Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda.

Ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital; sin embargo, ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración. El percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Chevrolet circulaba de poniente a oriente.

Al llegar a la bajada del puente vehicular, impactó por alcance a la camioneta Jetour, que se desplazaba en el mismo sentido. La fuerza del impacto ocasionó severos daños en la parte frontal de la camioneta responsable y en la parte trasera de la unidad afectada.

Finalmente, los conductores solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para llegar a un convenio de reparación de daños.