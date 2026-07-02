Choque de camionetas provoca caos vial en bulevar Fundadores

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Saltillo
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    Choque de camionetas provoca caos vial en bulevar Fundadores
    Autoridades acudieron para liberar el área.
    Choque de camionetas provoca caos vial en bulevar Fundadores

No hubo heridos, pero sí daños materiales considerables

Un choque por alcance entre dos camionetas provocó un caos vial sobre el puente del bulevar Los Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda.

El accidente también originó la movilización de una ambulancia para valorar a un joven de 20 años, quien conducía una camioneta Chevrolet. Asimismo, fueron valoradas dos mujeres y un menor de edad que viajaban a bordo de una camioneta Jetour.

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Ninguno de los involucrados requirió traslado a un hospital; sin embargo, ambos vehículos presentaron daños materiales de consideración. El percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Chevrolet circulaba de poniente a oriente.

Al llegar a la bajada del puente vehicular, impactó por alcance a la camioneta Jetour, que se desplazaba en el mismo sentido. La fuerza del impacto ocasionó severos daños en la parte frontal de la camioneta responsable y en la parte trasera de la unidad afectada.

Finalmente, los conductores solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para llegar a un convenio de reparación de daños.

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