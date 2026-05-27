Saltillo: asaltan y hieren con arma blanca a migrante en colonia Landín

Un migrante originario de Guatemala fue auxiliado por corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de haber sido presuntamente asaltado y lesionado cuando transitaba por calles de la colonia Landín, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Elías Martín ¨N¨, de 44 años de edad, con domicilio temporal en la colonia San Isidro. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas, cuando el hombre fue despojado de su teléfono celular y dinero en efectivo por desconocidos, mientras caminaba sobre un pasillo cerca del establecimiento Soriana, ubicado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia antes mencionada.