Saltillo: asaltan y hieren con arma blanca a migrante en colonia Landín
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La víctima presuntamente fue despojado de su teléfono celular y dinero en efectivo mientras caminaba por la zona durante la madrugada
Un migrante originario de Guatemala fue auxiliado por corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de haber sido presuntamente asaltado y lesionado cuando transitaba por calles de la colonia Landín, en Saltillo.
La víctima fue identificada como Elías Martín ¨N¨, de 44 años de edad, con domicilio temporal en la colonia San Isidro. De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 01:40 horas, cuando el hombre fue despojado de su teléfono celular y dinero en efectivo por desconocidos, mientras caminaba sobre un pasillo cerca del establecimiento Soriana, ubicado sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia antes mencionada.
Tras la agresión, el hombre logró trasladarse por sus propios medios hasta las instalaciones de la Casa del Migrante para solicitar apoyo.
Fue en ese lugar donde elementos de la Policía Estatal le brindaron auxilio inmediato y solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para que recibiera atención médica.
Tras una primera valoración, los socorristas determinaron que era necesario su traslado al Hospital General, pues habría sufrido una lesión por arma punzocortante a la altura del estómago.
Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se espera que el afectado pueda interponer la denuncia correspondiente para iniciar las investigaciones que permitan dar con los responsables del atraco.